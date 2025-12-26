Quando parte Anna Trocker nel gigante di Semmering 2025: orario, n. di pettorale, tv

Anna Trocker farà il proprio debutto nella Coppa del Mondo di sci alpino nella giornata di sabato 27 dicembre, quando andrà in scena il gigante di Semmering. A 17 anni e quattro giorni, la giovane promessa altoatesina si affaccerà al massimo circuito internazionale itinerante e cercherà di mettere in mostra tutto il suo talento in un contesto altamente competitivo. L’obiettivo è chiaramente quello di fare esperienza, ma attenzione alla verve della nostra portacolori e alle sue potenzialità in ottica qualificazione alla seconda manche.

La classe 2008 è nota agli addetti ai lavori già da tempo e punta a ritagliarsi spazio, dopo un avvio convincente di stagione culminato con la vittoria nel gigante di Copper Mountain valido per la Nor-Am Cup (un circuito minore che si disputa in Nord America). Su una pista non proibitiva dal punto di vista tecnico e ormai abituale per l’appuntamento post-natalizio (diverse atlete la conoscono molto bene), avrà la possibilità di mostrare il suo potenziale e farsi un po’ le ossa.

Anna Trocker ha avuto in dote il pettorale numero 63 e sarà la quartultima a partire nella prima manche, che incomincerà alle ore 10.00. Il pettorale elevato è la naturale conseguenza dei punti FIS in possesso della nostra portacolori, che ha chiaramente disputato poche gare in certi contesti e dunque dovrà scattare dalle retrovie.

Il programma di giornata prevede che le prime 15 scendano a intervalli di 1’45”, tra il 16 e il 30 si passerà a intervalli di 1’30”, scendendo poi a 50” a partire dal 31. Previsti tv break di 2’15” dopo il 15, il 22 e il 30. Salvo ritardi e interruzioni dovuti a maltempo, infortuni, problemi tecnici, Anna Trocker scatterà alle ore 11.25.

Di seguito il quadro dettagliato con orario di partenza e pettorale di Anna Trocker nel gigante di Semmering, tappa della Coppa del Mondo di sci alpino. Indicato anche il calendario completo e la startlist dell’evento, che sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai (prima manche su Rai 2 e seconda su RaiSportHD); in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA PARTE ANNA TROCKER NEL GIGANTE DI SEMMERING?

Anna Trocker: pettorale numero 63, ore 11.25.

Salvo interruzioni dovute a ragioni di varia natura.

PETTORALE ANNA TROCKER GIGANTE SEMMERING

Numero 63.

CALENDARIO GIGANTE FEMMINILE SEMMERING

Sabato 27 dicembre

Ore 10.00 Gigante femminile a Semmering, prima manche – Diretta tv su Rai 2

Ore 13.00 Gigante femminile a Semmering, seconda manche – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA GIGANTE SEMMERING: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 per la prima manche e RaiSportHD per la seconda manche, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery+, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

