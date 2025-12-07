Quando le prossime gare di sci alpino? Si torna in Europa a St. Moritz e Val d’Isere: programma, orari, tv

Mentre deve ancora concludersi la trasferta nordamericana, è già tempo di pensare ai prossimi impegni che riguarderanno la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026. Il Circo Bianco si prepara a salutare Canada e Stati Uniti per fare il proprio ritorno nel Vecchio Continente con due tappe assolutamente consuete e imprescindibili per il calendario.

Il comparto femminile, infatti, sarà impegnato a Sankt Moritz (Svizzera) per una settimana davvero ricca di appuntamenti. Si inizierà già dalla giornata di mercoledì 10 dicembre con la prima delle due prove della discesa. Da venerdì 12 dicembre, invece, si inizierà a fare sul serio. Alle ore 10.15, infatti, andrà in scena la prima delle due discese in programma, dato che sabato 13 si replicherà alle ore 10.45. Il weekend elvetico si chiuderà, quindi, domenica 14 dicembre con il superG che prenderà il via alle ore 10.45.

Passando al Circo Bianco al maschile, invece, le gare andranno in scena in Val d’Isere. Sulla celebre pista denominata La face de Bellevarde ci attendono due prove tecniche. Sabato 13 dicembre si inizierà con il gigante che vedrà la prima manche prenderà il via alle ore 09.30, mentre la seconda scatterà alle ore 13.00. Domenica 14 novembre, invece, sarà tempo dello slalom. Prima manche alle ore 09.30, mentre la seconda inizierà alle ore 13.00.

Come seguire gli eventi in tv? La Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026 sarà trasmessa in diretta tv dalla Rai (Rai2 o RaiSportHD in base alla programmazione) quindi in streaming si potrà seguire su Eurosport 1, discovery+, RaiPlay e DAZN. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE di ogni manche o gara. Non ci sarà copertura tv o streaming delle prove di discesa.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

Mercoledì 10 dicembre

Orario da stabilire – prima prova discesa femminile St. Moritz

Giovedì 11 dicembre

Orario da stabilire – seconda prova discesa femminile St. Moritz

Venerdì 12 dicembre

Ore 10.15 discesa femminile #1 St. Moritz

Sabato 13 dicembre

Ore 09.30 prima manche gigante maschile Val d’Isere

Ore 10.45 discesa femminile #2 St. Moritz

Ore 13.00 seconda manche gigante maschile Val d’Isere

Domenica 14 novembre

Ore 09.30 prima manche slalom maschile Val d’Isere

Ore 10.45 superG femminile St. Moritz

Ore 13.00 seconda manche slalom maschile Val d’Isere