Quando le prossime gare di sci alpino? Prime gare del 2026 a Kranjska Gora e Madonna di Campiglio

La Coppa del Mondo di sci alpino si prepara per le meritate vacanze di Capodanno. Dopo la tappa di Semmering per il comparto femminile e quella di Livigno per il Circo Bianco al maschile, sono in arrivo alcuni giorni di riposo. Si tornerà in azione solamente nell’anno nuovo, con un calendario, va detto, non troppo fitto. Anzi, per gli uomini le vacanze si protrarranno ulteriormente.

Le prime a tornare in scena nel 2026, infatti, saranno le atlete. La location sarà quella di Kranjska Gora. Sulla pista denominata “Podkoren”, infatti, ci attendono due prove tecniche, come tradizione. Si inizierà sabato 3 gennaio con il gigante che vedrà la prima manche scattare alle ore 10.00, mentre la seconda prenderà il via alle ore 13.00. Passiamo quindi alla giornata successiva con lo slalom di domenica 4 gennaio, che scatterà alle ore 09.30 con la prima manche, mentre la seconda anticiperà alle ore 12.15.

Passiamo, quindi, al comparto maschile che, invece, non gareggerà nel primo fine settimana dell’anno nuovo. Si tornerà in scena solamente mercoledì 7 gennaio in occasione dell’attesissimo slalom di Madonna di Campiglio. Sulla mitologica e difficilissima pista “3-Tre”, gli slalomisti daranno il via alla gara, come sempre in notturna, alle ore 18.00 con la prima manche, mentre la seconda e decisiva inizierà alle ore 21.00.

Come seguire gli eventi in tv? Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Rai2 oppure RaiSportHD (canale 227 di Sky e 8 del digitale terrestre) in base alla programmazione, in diretta streaming si potranno seguire su RaiPlay, Eurosport 1, discovery+, SkyGO, NOW e DAZN. OA Sport come sempre vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale di ogni manche o gara.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2026

Sabato 3 gennaio

Ore 10.00 prima manche gigante femminile Kranjska Gora

Ore 13.00 seconda manche gigante femminile Kranjska Gora

Domenica 4 gennaio

Ore 09.30 prima manche slalom femminile Kranjska Gora

Ore 12.15 seconda manche slalom femminile Kranjska Gora

Mercoledì 7 gennaio

Ore 18.00 prima manche slalom maschile Madonna di Campiglio

Ore 21.00 seconda manche slalom maschile Madonna di Campiglio