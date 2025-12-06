Quando le prossime gare di Giada D’Antonio? 4 appuntamenti in 4 giorni: sfida NorAm

Giada D’Antonio ha incominciato in maniera brillante la propria avventura nello sci alpino dei grandi, conquistando due vittorie negli slalom FIS disputati a Schilthorn il 19-20 novembre. Pur partendo con pettorali altissimi, la 16enne campana ha firmato una spettacolare doppietta in Svizzera ed era riuscita a mettersi in mostra anche nei due successivi giganti: ad Arosa uscì nella seconda manche dopo un’ottima prima parte di gara, a Pfelders chiuse in settima posizione.

La grande promessa del movimento tricolore ha rinunciato agli eventi di Solda negli ultimi giorni e si è recata negli Stati Uniti d’America per una nuova avventura, con il chiaro intento di crescere a livello agonistico e muovere dei passi in avanti importanti in campo internazionale. La classe 2009 è infatti volata a Copper Mountain, località che lo scorso weekend ha ospitato una tappa di Coppa del Mondo e che nei prossimi giorni sarà lo scenario perfetto del primo appuntamento della NorAm Cup, l’equivalente della Coppa Europa in Nord America (sono i circuiti al di sotto della Coppa del Mondo).

Giada D’Antonio disputerà quattro gare in quattro giorni, se chiaramente il programma originario non sarà condizionato da cancellazioni, rinvii, spostamenti dovuti ad avverse condizioni meteo. Si aprirà con due giganti (lunedì 8 e martedì 9 dicembre) e si chiuderà con due slalom (mercoledì 10 e giovedì 11 dicembre), gli orari dei vari eventi sono ancora da definire. Se le prove in terra americana dovessero andare bene, l’azzurra porterebbe a casa punti preziosi e potrebbe magari debuttare in Coppa Europa il 19-20 dicembre in Valle Aurina.

CALENDARIO PROSSIME GARE GIADA D’ANTONIO

Lunedì 8 dicembre (orario da definire): Gigante femminile a Copper Mountain, prova valida per le NorAm Series

Martedì 9 dicembre (orario da definire): Gigante femminile a Copper Mountain, prova valida per le NorAm Series

Mercoledì 10 dicembre (orario da definire): Slalom femminile a Copper Mountain, prova valida per le NorAm Series

Giovedì 11 dicembre (orario da definire): Slalom femminile a Copper Mountain, prova valida per le NorAm Series