Quando la semifinale di Perugia al Mondiale per club: orario, avversaria, tv, streaming

Perugia ha mostrato i muscoli al Mondiale per Club 2025 di volley maschile, sconfiggendo il Sada Cruzeiro con un perentorio 3-0 e conquistando così il primo posto nel gruppo A, utile per qualificarsi alle semifinali. I Block Devils avevano incominciato la propria avventura a Belem (Brasile) con un comodo 3-0 contro i modesti libici dello Swehly e poi ha avuto la forza di prevalere al tie-break sui giapponesi dell’Osaka Bluteon, annullando anche dei match-point nel parziale decisivo.

I Campioni d’Europa avevano bisogno di conquistare almeno due set contro i detentori del trofeo, si sono imposti con un roboante 3-0 e hanno eliminato i brasiliani dalla contesa. Perugia tornerà in campo sabato 20 dicembre per disputare la semifinale, ma al momento non si conoscono né l’orario esatto né l’avversario: bisognerà aspettare la notte per conoscere tutti i dettagli sul prossimo appuntamento dei ragazzi di coach Angelo Lorenzetti in questa avventura in terra sudamericana.

La semifinale si giocherà o alle ore 19.00 o alle ore 22.30. Chi ci sarà dall’altra parte della rete? La seconda classificata del gruppo A, la cui classifica è decisamente ingarbugliata: i polacchi dello Zawiercie (già sconfitti da Perugia nella finale di Champions League) conducono con due vittorie (5 punti) davanti ai brasiliani del Volei Renata (un successo, quattro punti) e del Praia Clube (un’affermazione, tre punti). L’ultima giornata prevede: Zawiercie-Praia Clube (ore 21.00 odierne) e Volei Renate-Al Rayyan (ore 00.30).

Al termine della seconda partita si conoscerà l’avversaria di Perugia, poi gli organizzatori dell’evento decideranno in quale fascia orario collocare i rossoneri. Nell’altra semifinale ci incroceranno l’Osaka Bluteon e i primi classificati del gruppo A, Perugia spera di raggiungere l’atto conclusivo di domenica 21 dicembre (ore 22.30) per provare ad alzare al cielo il terzo trofeo iridato della propria storia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming della semifinale di Perugia al Mondiale per Club di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su VBTV e DAZN, garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Brasile sono quattro ore indietro rispetto a noi).

QUANDO GIOCA PERUGIA LA SEMIFINALE DEL MONDIALE PER CLUB?

Sabato 20 dicembre, o alle ore 19.00 o alle ore 22.30.

CHI AFFRONTA PERUGIA IN SEMIFINALE? LA POSSIBILE AVVERSARIA

PROGRAMMA MONDIALE PER CLUB VOLLEY: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.