Quando il sorteggio degli Australian Open 2026? Attesa per il tabellone: tutte le date del primo Slam dell’anno

Gli Australian Open 2026 incominceranno domenica 18 gennaio e ci terranno compagnia fino a domenica 1° febbraio, giorno in cui si disputerà la finale maschile sul cemento di Melbourne. Il primo Slam della stagione si preannuncia altamente spettacolare e con tante incertezze all’orizzonte, visto che arriverà con poche tornei alle spalle (la United Cup e un paio di eventi di livello 250).

Jannik Sinner sarà chiamato a difendere il titolo conquistato nelle ultime due edizioni in terra oceanica e punterà a mettere le mani sul quinto Slam della propria carriera: si prefigurerà un atto conclusivo contro il suo grande rivale Carlos Alcaraz come già successo al Roland Garros, a Wimbledon, agli US Open e alle ATP Finals nell’ultima annata agonistica? Oppure emergeranno delle sorprese? E quando scopriremo il tabellone?

Il sorteggio degli Australian Open si terrà giovedì 15 gennaio in orario da definire, proprio mentre si disputeranno le qualificazioni (12-17 gennaio) che determineranno gli ultimi ammessi al tabellone principale. Le teste di serie del torneo saranno determinate dal ranking aggiornato lunedì 12 gennaio, dunque la United Cup e i tornei in programma nella settimana del 5-11 gennaio saranno decisivi per delineare il quadro dei migliori trentadue.

QUANDO IL SORTEGGIO DEGLI AUSTRALIAN OPEN 2026

Giovedì 15 gennaio, orario da definire.

CALENDARIO AUSTRALIAN OPEN 2026 TURNO PER TURNO

18-20 gennaio 2026: primo turno

21-22 gennaio 2026: secondo turno

23-24 gennaio 2026: terzo turno

25-26 gennaio: ottavi di finale

27-28 gennaio: quarti di finale

29-30 gennaio: semifinali

31 gennaio: finale femminile

1° febbraio: finale maschile