Quando gioca l’Italia alla United Cup 2026? Orari con Svizzera e Francia, dove vederla in tv e streaming

Il tema United Cup inizia ad avvicinarsi ancora, passo dopo passo: il primo vero torneo del 2026 prende il via da Perth e Sydney, considerato che le effettive stagioni ATP e WTA stavolta cominciano qualche giorno più tardi (è capitato che ci siano stati inizi prima dell’anno).

L’Italia, per l’occasione capitanata da Stefano Cobolli, padre di Flavio (va sempre ricordato che, essendo l’evento fuori dall’egida ITF, non prevede l’uso dei capitani di Davis e Billie Jean King Cup), avrà (di nuovo) Svizzera e Francia. Saranno peraltro tutti confronti interessanti, perché ci sono molti ingredienti: la conferma di Jasmine Paolini, la nuova stabilizzazione di Belinda Bencic, l’ulteriore lancio di Flavio Cobolli, l’ultimo ballo di Stan Wawrinka, le domande di Arthur Rinderknech e Lois Boisson, un altro anno da accoppiata per Sara Errani e Andrea Vavassori.

La United Cup 2026 si giocherà a partire dal 2 gennaio tra Perth e Sydney; l’Italia sarà impegnata il 4 e il 6 gennaio. Sarà possibile seguire gli incontri in diretta tv su SuperTennis e in diretta streaming su SuperTenniX, sul sito di SuperTennis e su SkyGo. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ITALIA UNITED CUP 2026

ITALIA-SVIZZERA

Domenica 4 gennaio 2026

Ore 10:00 Paolini-Bencic – Diretta tv su SuperTennis

A seguire Cobolli-Wawrinka – Diretta tv su SuperTennis

A seguire Doppio misto – Diretta tv su SuperTennis

ITALIA-FRANCIA

Martedì 6 gennaio 2026

Ore 3:00 Cobolli-Rinderknech – Diretta tv su SuperTennis

A seguire Paolini-Boisson – Diretta tv su SuperTennis

A seguire Doppio misto – Diretta tv su SuperTennis

PROGRAMMA UNITED CUP 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis

Diretta streaming: SuperTenniX, sito di SuperTennis, SkyGo

Diretta Live testuale: OA Sport