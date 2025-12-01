Nuoto
Quando gareggiano gli azzurri agli Europei in vasca corta 2025: gli orari e gli iscritti giorno per giorno
Manca poco. Da domani al 7 dicembre andrà in scena la 23ma edizione degli Europei di nuoto in vasca corta. Nella piscina da 25 metri di Lublino, in Polonia, si terrà l’ultima competizione internazionale del 2025 e l’Italia vorrà recitare un ruolo da protagonista.
Gli azzurri, tra i protagonisti delle recenti edizioni, hanno conquistato nella storia della manifestazione 264 medaglie (82 ori, 96 argenti, e 86 bronzi), di cui 7 ori, 12 argenti e 3 bronzi nell’ultima rassegna di Otopeni 2023, piazzandosi al secondo posto nel medagliere (assente la Russia) alle spalle della Gran Bretagna (9-8-6) che ha vinto anche il Len Trophy con 816 punti contro gli 810 della nazionale del direttore tecnico Cesare Butini.
Risponderanno all’appello i medagliati iridati individuali in vasca lunga di Singapore 2025 Simone Cerasuolo (oro nei 50 rana), Thomas Ceccon (argento nei 100 dorso e bronzo nei 50 farfalla), Simona Quadarella (argento nei 1500 stile libero) e Nicolò Martinenghi (argento nei 100 rana). Ma si vuol dare spazio anche alla Next Gen guidata da due atleti come Carlos D’Ambrosio e Sara Curtis che cose interessanti ne hanno dimostrate.
Un gruppo delle nuove leve che potrà contare sui debutti assoluti di Alessandra Mao, per Agata Maria Ambler, Irene Burato e Paola Borrelli, senza dimenticare Giovanni Guatti, Francesco Lazzari e Gabriele Mancini. I capitani saranno Silvia Di Pietro e Lorenzo Zazzeri. Di seguito il calendario delle gare e gli azzurri iscritti per ciascuna specialità:
CALENDARIO EUROPEI VASCA CORTA 2025
MARTEDÌ 2 DICEMBRE
Batterie – Ore 10:00
400 stile libero donne
400 stile libero uomini
50 farfalla donne
50 farfalla uomini
100 rana donne
100 rana uomini
200 dorso donne
200 dorso uomini
4×50 stile libero donne
4×50 stile libero uomini
Finali e semifinali – Ore 19:00
400 stile libero donne – finale
400 stile libero uomini – finale
50 farfalla donne – semifinali
50 farfalla uomini – semifinali
100 rana donne – semifinali
100 rana uomini – semifinali
200 dorso donne – semifinali
200 dorso uomini – semifinali
4×50 stile libero donne – finale
4×50 stile libero uomini – finale
MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE
Batterie – Ore 10:00
100 misti uomini
100 misti donne
200 stile libero uomini
200 stile libero donne
4×50 misti mista
1500 stile libero uomini
Finali e semifinali – Ore 19:00
50 farfalla donne – finale
50 farfalla uomini – finale
200 dorso donne – finale
200 dorso uomini – finale
200 stile libero donne – semifinali
200 stile libero uomini – semifinali
100 rana donne – finale
100 rana uomini – finale
100 misti donne – semifinali
100 misti uomini – semifinali
4×50 misti mista – finale
GIOVEDÌ 4 DICEMBRE
Batterie – Ore 10:00
100 farfalla donne
100 farfalla uomini
200 rana donne
200 rana uomini
100 dorso donne
100 dorso uomini
800 stile libero donne
4×50 stile libero mista
Finali e semifinali – Ore 19:00
100 misti donne – finale
100 misti uomini – finale
1500 stile libero uomini – finale
200 rana donne – semifinali
200 rana uomini – semifinali
100 dorso donne – semifinali
100 dorso uomini – semifinali
200 stile libero donne – finale
200 stile libero uomini – finale
100 farfalla donne – semifinali
100 farfalla uomini – semifinali
4×50 stile libero mista – finale
VENERDÌ 5 DICEMBRE
Batterie – Ore 10:00
200 misti donne
200 misti uomini
800 stile libero uomini
100 stile libero donne
100 stile libero uomini
Finali e semifinali – Ore 19:00
100 dorso donne – finale
100 dorso uomini – finale
200 rana donne – finale
200 rana uomini – finale
800 stile libero donne – finale
100 farfalla donne – finale
100 farfalla uomini – finale
200 misti donne – semifinali
200 misti uomini – semifinali
100 stile libero donne – semifinali
100 stile libero uomini – semifinali
SABATO 6 DICEMBRE
Batterie – Ore 10:00
50 dorso donne
50 dorso uomini
50 rana donne
50 rana uomini
50 stile libero donne
50 stile libero uomini
200 farfalla donne
200 farfalla uomini
1500 stile libero donne
Finali e semifinali – Ore 19:00
50 stile libero donne – semifinali
50 stile libero uomini – semifinali
200 misti donne – finale
200 misti uomini – finale
800 stile libero uomini – finale
200 farfalla donne – semifinali
200 farfalla uomini – semifinali
50 dorso donne – semifinali
50 dorso uomini – semifinali
50 rana donne – semifinali
50 rana uomini – semifinali
100 stile libero donne – finale
100 stile libero uomini – finale
DOMENICA 7 DICEMBRE
Batterie – Ore 10:00
400 misti donne
400 misti uomini
4×50 misti donne
4×50 misti uomini
Finali e semifinali – Ore 19:00
50 dorso donne – finale
50 dorso uomini – finale
50 rana donne – finale
50 rana uomini – finale
50 stile libero donne – finale
50 stile libero uomini – finale
200 farfalla donne – finale
200 farfalla uomini – finale
1500 stile libero donne – finale
400 misti donne – finale
400 misti uomini – finale
4×50 misti donne – finale
4×50 misti uomini – finale
AZZURRI IN GARA
MARTEDI’ 2 DICEMBRE
400 stile libero femminile
RI: 3’57’’59 – Federica Pellegrini (06/03/2011 Ostia)
Iscritte:
Simona Quadarella – PP 3’59”50 (10/12/2023 Otopeni)
Anna Chiara Mascolo – PP 4’03”81 (07/11/2025 Genova)
Alessandra Mao – PP 4’12”01 (12/03/2025 Riccione)
400 stile libero maschile
RI: 3’36’’63 – Gabriele Detti (07/04/2019 Riccione)
Iscritti:
Marco De Tullio – PP 3’37”83 (16/12/2021 Abu Dhabi)
50 farfalla femminile
RI: 25”03 – Silvia Di Pietro (06/11/2021 Kazan)
Iscritte:
Silvia Di Pietro
Costanza Cocconcelli – PP 26”06 (09/12/2023 Otopeni)
Paola Borrelli – PP 26”94 (04/12/2022 Monza)
Sara Curtis – PP 26”15 (05/04/2024 Riccione)
50 farfalla maschile
RI: 22”01 – Michele Busa (11/12/2024 Budapest)
Iscritti:
Michele Busa
Federico Burdisso – PP 23”52 (19/10/2025 Westmont)
Simone Stefanì – PP 22”42 (08/11/2025 Genova)
Francesco Lazzari – PP 23”01 (01/11/2025 Ispra)
100 rana femminile
RI: 1’03”55 – Benedetta Pilato (15/11/2020 Budapest)
Iscritta:
Irene Burato – PP 1’06”26 (16/11/2025 Livorno)
100 rana maschile
RI: 55”63 – Nicolò Martinenghi (04/12/2021 Kazan)
Iscritti:
Nicolò Martinenghi
Simone Cerasuolo – PP 56”28 (14/11/2024 Riccione)
Ludovico Blu Art Viberti – PP 56”46 (12/12/2024 Budapest)
Gabriele Mancini – PP 57”21 (07/11/2025 Genova)
200 dorso femminile
Nessuna italiana iscritta
200 dorso maschile
RI: 1’47”49 – Thomas Ceccon (23/10/2025 Toronto)
Iscritti:
Lorenzo Mora – PP 1’48”43 (10/12/2023 Otopeni)
Christian Bacico – PP 1’52”61 (16/11/2024 Riccione)
Francesco Lazzari – PP 1’54”27 (16/11/2024 Riccione)
4×50 stile libero femminile
RI: 1’35”61 – Di Pietro / Ferraioli / Pezzato / Pellegrini (11/12/2016 Windsor)
Iscrizione: Italia
4×50 stile libero maschile
RI: 1’22”90 – Condorelli / Vergani / Zazzeri / Miressi (14/12/2018 Hangzhou)
Iscrizione: Italia
MERCOLEDI’ 3 DICEMBRE
100 misti maschili
RI: 50”95 – Marco Orsi (07/11/2021 Kazan)
Iscritto:
Alberto Razzetti – PP 52”15 (19/11/2021 Eindhoven)
100 misti femminili
RI: 58”45 – Costanza Cocconcelli (26/09/2021 Napoli)
Iscritte:
Costanza Cocconcelli
Anita Gastaldi – PP 1’00”63 (01/12/2024 Cuneo)
200 stile libero maschili
RI: 1’41”60 – Thomas Ceccon (25/10/2025 Toronto)
Iscritti:
Marco De Tullio – PP 1’43”62 (05/11/2021 Kazan)
Manuel Frigo – PP 1’44”79 (16/11/2024 Riccione)
Carlos D’Ambrosio – PP 1’41”61 (31/03/2025 Riccione)
Filippo Megli – PP 1’42”26 (13/12/2024 Budapest)
200 stile libero femminili
RI: 1’51’’17 – Federica Pellegrini (13/12/2009 Istanbul)
Iscritte:
Alessandra Mao – PP 1’58”01 (29/03/2025 Riccione)
Anna Chiara Mascolo – PP 1’54”69 (15/11/2025 Livorno)
4×50 mista mixed
RI: 1’36”01 – Mora / Martinenghi / Di Pietro / Cocconcelli (14/12/2022 Melbourne)
Iscrizione: Italia
1500 stile libero maschile
Nessun italiano iscritto
GIOVEDI’ 4 DICEMBRE
100 farfalla femminili
RI: 56”06 – Elena Di Liddo (15/12/2018 Hangzhou)
Iscritte:
Costanza Cocconcelli – PP 57”52 (26/10/2025 Riccione)
Paola Borrelli – PP 58”92 (15/11/2024 Riccione)
Anita Gastaldi – PP 58”84 (02/11/2025 Torino)
100 farfalla maschili
RI: 48”64 – Matteo Rivolta (27/11/2021 Eindhoven)
Iscritti:
Federico Burdisso – PP 51”17 (06/12/2020 Roma)
Simone Stefanì – PP 49”13 (01/12/2021 Riccione)
Michele Busa – PP 49”08 (14/12/2024 Budapest)
200 rana femminili
RI: 2’19”17 – Francesca Fangio (04/04/2022 Riccione)
Nessuna italiana iscritta
200 rana maschili
RI: 2’03’’80 – Edoardo Giorgetti (18/12/2009 Manchester)
Migliore prestazione in tessuto: 2’03’’87 – Gabriele Mancini (14/11/2025 Livorno)
Iscritti:
Gabriele Mancini
Christian Mantegazza – PP 2’06”52 (01/04/2025 Riccione)
100 dorso femminili
RI: 56’’57 – Margherita Panziera (04/12/2019 Glasgow)
Iscritte:
Sara Curtis – PP 57”17 (15/11/2024 Riccione)
100 dorso maschili
RI: 49″04 – Lorenzo Mora (14/12/2022 Melbourne)
Iscritti:
Lorenzo Mora
Thomas Ceccon – PP 49”59 (18/12/2022 Melbourne)
Francesco Lazzari – PP 50”34 (08/11/2025 Genova)
Christian Bacico – PP 50”39 (14/11/2024 Riccione)
800 stile libero femminili
RI: 8’04’’53 – Alessia Filippi (12/12/2008 Rijeka)
Migliore prestazione in tessuto: 8’08’’03 – Simona Quadarella (13/12/2018 Hangzhou)
Iscritta:
Simona Quadarella
4×50 stile libero mixed
RI: 1’28″28 – Miressi / Zazzeri / Nocentini / Di Pietro (09/12/2023 Otopeni)
Iscrizione: Italia
VENERDI’ 5 DICEMBRE
200 misti femminili
RI: 2’06’’17 – Ilaria Cusinato (15/12/2018 Hangzhou)
Iscritta:
Anita Gastaldi – PP 2’08″38 (08/11/2025 Genova)
200 misti maschili
RI: 1’50″88 – Alberto Razzetti (12/12/2024 Budapest)
Iscritti:
Alberto Razzetti
Christian Mantegazza – PP 1’57″27 (08/11/2024 Genova)
800 stile libero maschili
Nessun italiano iscritto
100 stile libero femminili
RI: 52’’10 – Federica Pellegrini (07/04/2019 Riccione)
Iscritte:
Alessandra Mao – PP 54″90 (30/03/2025 Riccione)
Sara Curtis – PP 52″33 (19/10/2025 Westmont)
Agata Maria Ambler – PP 53″75 (07/11/2025 Genova)
Anna Chiara Mascolo – PP 53″90 (15/11/2025 Livorno)
100 stile libero maschili
RI: 45″51 – Alessandro Miressi (10/12/2023 Otopeni)
Iscritti:
Manuel Frigo – PP 47″41 (15/11/2024 Riccione)
Lorenzo Zazzeri – PP 46″19 (07/11/2021 Kazan)
Carlos D’Ambrosio – PP 46″91 (02/04/2025 Riccione)
Leonardo Deplano – PP 46″29 (11/12/2024 Budapest)
SABATO 6 DICEMBRE
50 dorso femminili
RI: 26″03 – Sara Curtis (12/12/2024 Budapest)
Iscritte:
Sara Curtis
50 dorso maschili
RI: 22″62 – Michele Lamberti (03/11/2021 Kazan)
Iscritti:
Lorenzo Mora – PP 22″65 (17/12/2022 Melbourne)
Francesco Lazzari – PP 22″74 (07/11/2025 Genova)
Simone Stefanì – PP 23″49 (28/10/2023 Breslavia)
Christian Bacico – PP 23″81 (02/04/2025 Riccione)
50 rana femminili
RI: 28’’81 – Benedetta Pilato (21/11/2020 Budapest)
Iscritta:
Irene Burato – PP 30″34 (15/11/2025 Livorno)
50 rana maschili
RI: 25″37 – Nicolò Martinenghi (06/11/2021 Kazan)
Iscritti:
Nicolò Martinenghi
Simone Cerasuolo – PP 25″62 (15/12/2024 Budapest)
Ludovico Blu Art Viberti – PP 25″71 (15/12/2024 Budapest)
Gabriele Mancini – PP 26″19 (15/11/2024 Riccione)
50 stile libero femminili
RI: 23″68 – Silvia Di Pietro (14/12/2024 Budapest)
Iscritte:
Silvia Di Pietro
Sara Curtis – PP 23″76 (14/12/2024 Budapest)
Agata Maria Ambler – PP 24″30 (08/11/2025 Genova)
50 stile libero maschili
RI: 20’’69 – Marco Orsi (05/12/2014 Doha)
Iscritti:
Leonardo Deplano – PP 20″83 (14/12/2024 Budapest)
Lorenzo Zazzeri – PP 20″84 (04/11/2021 Kazan)
Giovanni Guatti – PP 21″22 (16/11/2025 Livorno)
Manuel Frigo – PP 21″85 (11/11/2022 Riccione)
200 farfalla femminili
RI: 2’04”20 – Ilaria Bianchi (06/12/2019 Glasgow)
Iscritte:
Anita Gastaldi – PP 2’05″69 (07/11/2025 Genova)
Paola Borrelli – PP 2’07″74 (16/11/2024 Riccione)
200 farfalla maschili
RI: 1’48″64 – Alberto Razzetti (12/12/2024 Budapest)
Iscritti:
Alberto Razzetti
Federico Burdisso – PP 1’51″98 (06/03/2021 Roma)
1500 stile libero femminili
RI: 15’29”74 – Simona Quadarella (05/03/2021 Roma)
Iscritta:
Simona Quadarella
DOMENICA 7 DICEMBRE
400 misti femminili
Nessuna italiana iscritta
400 misti maschili
RI: 3’57″01 – Alberto Razzetti (10/12/2023 Otopeni)
Iscritti:
Alberto Razzetti
Christian Mantegazza – PP 4’12″41 (01/04/2023 Riccione)
4×50 mista femminile
RI: 1’43″97 – Cocconcelli / Pilato / Di Pietro / Cocconcelli (07/12/2023 Otopeni)
Iscrizione: Italia
4×50 mista maschile
RI: 1’29″72 – Mora / Martinenghi / Rivolta / Deplano (17/12/2022 Melbourne)
Iscrizione: Italia