Ciclismo
Quando corrono Van der Poel e Van Aert nel fine settimana di ciclocross: orari, programma, streaming. Previste due tappe di Coppa del Mondo
Due tappe in ventiquattro ore, la possibilità per gli appassionati di poter godere di altrettanti entusiasmanti duelli tra i fenomeni del circuito. La Coppa del Mondo di ciclocross non lascia, ma raddoppia con un fine settimana in cui si corre ad Anversa, sabato 20, e a Koksijde domenica 21. Entrambe le gare inizieranno alle 15:10.
Mathieu van der Poel ha scaldato i motori ed è pronto a sfidare il suo storico rivale Wout van Aert. L’olandese ha già lasciato il segno al debutto stagionale e, nonostante una condizione non ancora ideale, si è imposto a Namur davanti al leader della classifica generale Thibau Nys e al vincitore dello scorso anno Michael Vanthourenhout.
A rendere ancora più incandescente l’atmosfera sarà il debutto stagionale di Wout van Aert. Il belga è pronto a dare battaglia per incidere fin da subito e punta a migliorare la condizione in vista dell’inizio della stagione su strada. Ci sono tutte le premesse per una due giorni esplosiva.
RaiSport + HD proporrà la trasmissione in diretta della gara élite maschile e la differita della gara élite femminile della tappa di Anversa. Sarà possibile seguire l’evento in streaming su RaiPlay Sport 1 e Discovery+. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale delle due gare Elite di entrambe le tappe. Il giorno dopo RaiSport + HD trasmetterà in diretta le gare della categoria élite maschile e di quella femminile della tappa di Koksijde. Sarà possibile seguire l’evento in streaming su RaiPlay e Discovery+.
CALENDARIO COPPA DEL MONDO CICLOCROSS
Sabato 20 dicembre (Anversa)
Ore 13:40 Prova Donne Elite
Ore 15:10 Prova Uomini Elite
Domenica 21 Dicembre (Koksijde)
Ore 09:30 Prova Uomini Juniores
Ore 10:30 Prova Donne Juniores
Ore 12:00 Prova Uomini Under 23
Ore 13:40 Prova Donne Elite
Ore 15:10 Prova Uomini Elite
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO CICLOCROSS ANVERSA E KOKSIJDE: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: RaiSport+ HD ( gara élite maschile di sabato 20+ gara élite maschile e femminile di domenica 21)
Diretta streaming: RaiPlay Sport 1 (sabato 20) RaiPlay(domenica 21) e Discovery+.
Diretta Live testuale: OA Sport