Quali partite di NBA ed Eurolega a Natale e Santo Stefano? Orari, programma, streaming

Il basket non si ferma davvero mai. O meglio, si ferma forse un solo giorno, il 24 dicembre, per poi riprendere a tutto spiano già a Natale e a Santo Stefano. Ma, se per la NBA questa è ormai una tradizione quasi eterna (la prima volta si conta nel 1947), l’Eurolega ha inserito questo periodo (anche) a causa della congestione sempre maggiore di partite.

Nella terra a stelle e strisce, come ormai di consueto, sono cinque le partite che si giocano a Natale. Il clou è Thunder-Spurs, cioè la sfida (anche se non proprio diretta) tra Shai Gilgeous-Alexander e un Victor Wembanyama che ha ripreso a fare quello che sa fare, cioè di tutto. E, per l’ennesima volta, sono impegnati i Los Angeles Lakers, con i quali si pone una domanda: verrà il giorno in cui verranno esentati? Dal 2000 sono sempre in campo a Natale. Quanto all’Eurolega, invece, i match programmati a Santo Stefano sono tre, quelli teletrasmessi in Italia sono due e quello che interessa maggiormente il nostro Paese è uno: Virtus Bologna-Olympiacos, ed è anche un match che viaggia sulla linea dei play-in.

Di seguito il calendario completo del basket di NBA ed Eurolega in campo il 25 ed il 26 dicembre. Sarà possibile seguire tutte le partite su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (205), eccetto Monaco-Real Madrid su Sky Sport Arena (204). Diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale di Thunder-Spurs e Virtus Bologna-Olympiacos.

CALENDARIO NBA ED EUROLEGA A NATALE E SANTO STEFANO

NBA

Giovedì 25 dicembre

Ore 18:00 New York Knicks-Cleveland Cavaliers – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (205)

Ore 20:30 Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (205)

Ore 23:00 Golden State Warriors-Dallas Mavericks – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (205)

Venerdì 26 dicembre

Ore 2:00 Los Angeles Lakers-Houston Rockets – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (205)

Ore 4:30 Denver Nuggets-Minnesota Timberwolves – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (205)

EUROLEGA

Venerdì 26 dicembre

Ore 19:30 AS Monaco-Real Madrid – Diretta tv su Sky Sport Arena (204)

Ore 20:30 Virtus Bologna-Olympiacos – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (205)

