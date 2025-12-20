Polemica social sulla disparità di trattamento tra Bacico e Sinner: la pagina ‘nuotatoribrutti’ fa discutere

Una polemica social evitabile? Probabilmente sì. Il caso di positività al Clostebol che ha riguardato il nuotatore pavese Christian Bacico è stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno. L’atleta è stato sospeso in via cautelare, accogliendo l’istanza presentata dalla Procura Nazionale Antidoping. Il provvedimento è stato adottato per la violazione degli articoli 2.1 e 2.2 del Codice Mondiale Antidoping, relativi alla presenza e all’uso di una sostanza proibita.

Come si legge nella nota: “Il Tribunale Nazionale Antidoping, in accoglimento dell’istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare l’atleta Christian Bacico (FIN) per la violazione degli art. 2.1, 2.2 (sostanza riscontrata: CLOSTEBOL METABOLITA). I controlli sono stati disposti da NADO Italia“.

C’è il rischio di una squalifica ed è da capire la natura di questa positività e quali saranno le prove nel corso di questo procedimento. Una positività che, vista la sostanza citata, porta alla realazione col caso di Jannik Sinner. Una vicenda su cui si è scritto e detto tantissimo, ma particolare nel suo genere anche per quello che è emerso nel corso dei due procedimenti da parte dell’ITIA e della WADA.

L’accordo (3 mesi di sospensione) tra l’atleta e l’Agenzia mondale dell’antidoping riguardava una “negligenza” per responsabilità oggettiva di Sinner nei confronti del suo staff e non al doping nella sua specificità. Jannik non sospeso dall’Agenzia nell’immediatezza del riscontro dei test per essere riuscito, nei tempi previsti dalle norme, a dimostrare l’origine della contaminazione e di conseguenza potendo chiedere la revoca della sanzione immediata.

Per questo, ha fatto discutere il post della pagina su Instagram “nuotatoribrutti” in cui si scrive: “In questi casi l’unica soluzione per uscirne puliti è, o avere almeno 4 Grandi Slam, 2 ATP Finals, 2 Coppe Davis e una racchetta d’oro massiccio in vetrina, oppure affidarsi all’avvocato Enrico Maria d’Ufficio“.

Diverse le reazioni degli appassionati a questo testo. Vedremo quale sarà il destino di Bacico e se ci sarà davvero un provvedimento o meno.