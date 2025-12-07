PIOGGIA D’ORO! Alberto Razzetti demolisce tutti e si conferma campione d’Europa dei 400 misti in vasca corta!

L’oro della rivalsa contro se stesso e un programma gare degli organizzatori molto discutibile. Alberto Razzetti più forte di tutto, andandosi a confermare campione d’Europa in vasca da 25 metri nella distanza che, chi segue da un po’ le gare in piscina, definisce il “Mostro”.

I 400 misti sono una specialità da togliere il fiato e far paura, in quell’alternarsi di stili che richiede capacità aerobiche fuori dal comune e grande preparazione tecnica. Razzetti è riuscito a riprodurre tutto questo, nonostante una finale nei 200 farfalla nuotata poco prima.

Probabilmente, il risultato negativo su quella distanza è stata la molla per dare quel qualcosa in più. Splendida la interpretazione del “Razzo”, forzando a delfino in 54″74 e poi a “controllare” la situazione nel dorso (1’56″67). A rana l’azzurro ha scavato il solco (3’03″41) e la partita per l’oro si è chiusa definitivamente.

Un’affermazione per dispersione quella del ligure in 3’58″79 a precedere il britannico Max Litchfield (4’03″25) e il tedesco Cedric Bussing (4’03″51). Un successo che è valso il quarto metallo pregiato dell’ultima giornata di gare al Bel Paese e la matematica certezza del primato del medagliere in corta, una cosa che nella storia non si era mai verificata.