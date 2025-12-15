Pietro Torre: “Ai Mondiali abbiamo sfruttato l’occasione. Le Olimpiadi andranno guadagnate”

L’oro a Tbilisi, nella sciabola a squadre, è sicuramente la perla più importante di una carriera che è ancora nella prima fase. In estate assieme ai suoi compagni è salito alla ribalta sicuramente Pietro Torre: la scherma azzurra ha un nuovo protagonista, un toscano classe 2002 che ha portato a casa un meraviglioso titolo mondiale. L’azzurro è stato intervistato da Alice Liverani nella rubrica OA Focus.

Sul successo iridato: “Non mi sarei aspettato di portare a casa un oro. È stata un’occasione che noi abbiamo sfruttato alla grande, non arrivavamo con i favori del pronostico ai Mondiali. Abbiamo dei contendenti duri da battere, siamo quelli che fanno più fatica. Questa volta ci è piaciuto mettere lo zampino anche a noi”.

Sulla partecipazione olimpica: “Il momento che mi ha emozionato di più è stato il giorno in cui ci siamo qualificati. L’abbiamo davvero presa con i denti, abbiamo fatto fatica quell’anno. Un’emozione unica, pianti, gioia, tensione che si scarica tutto insieme. Ti segna”.

Sugli avversari da affrontare: “Più o meno ho incontrato tutti, ora come ora spero di affrontare il campione olimpico Oh. Un avversario forte ti tira fuori il massimo che puoi dare”.

Parlando di Los Angeles 2028: “Non ti dico una bugia, l’occhio va lì. Quando si partecipa ad un’Olimpiade si ha la fortuna di guardare di quattro anni in quattro anni, però è presto, c’è tantissimo da lavorare, due anni e mezzo. Per lo più sono scaramantico”.

Prossimo appuntamento: “A gennaio 2026 a Tunisi in Coppa del Mondo”.

Gli obiettivi: “Non mancano nonostante le Olimpiadi. Ci sono Coppe del Mondo, Europei, Mondiali. Bisogna lavorare stagione per stagione. Fra un anno e mezzo comincerà anche la qualifica olimpica e andrà guadagnata”.

