Perugia-Swehly Sports Club oggi in tv, Mondiale per club volley 2025: orario, programma, streaming

Oggi martedì 16 dicembre (ore 17.30) si gioca Perugia-Swehly Sports Club, incontro valido per la fase a gironi del Mondiale per Club 2025 di volley maschile. I Campioni d’Europa faranno il proprio esordio a Belem (Brasile), incrociando la modesta compagine libica: sulla carta dovrebbe essere un debutto molto comodo per la corazzata umbra, che si presenterà in terra sudamericana per dare la caccia al terzo titolo iridato della propria storia dopo quelli conquistati nel 2022 e nel 2023.

Nei precedenti occasioni, però, i Block Devils avevano preso parte alla competizione senza aver alzato al cielo la Champions League, impresa invece riuscita la scorsa primavera. I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti, reduci da un sudato successo nella massima competizione continentale e inciampati in un paio di occasioni in Superlega, partiranno con tutti i favori del pronostico sia contro lo Swehly che nel torneo, anche se dovranno stare attenti a rivali insidiose come i brasiliani del Sada Cruzeiro e i polacchi dello Zawiercie.

A guidare i Block Devils, salvo un turnover visto il tipo di avversario, ci saranno in particolar modo il palleggiatore Simone Giannelli, l’opposto Wassim Ben Tara, gli schiacciatori gli schiacciatori Oleh Plotnytskyi e Kamil Semeniuk (con Yuki Ishikawa a disposizione), i centrali Sebastian Solé e Agustin Loser, il libero Massimo Colaci.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Perugia-Swehly, incontro valido per il Mondiale per Club 2025 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming, per gli abbonati, su VBTV e DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Belem sono quattro ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO PERUGIA-SWEHLY MONDIALE PER CLUB VOLLEY OGGI

Martedì 16 dicembre

Ore 17.30 Sir Sicoma Monini Perugia vs Swehly Sports Club – Diretta streaming su VBTV, DAZN

PROGRAMMA PERUGIA-SWEHLY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.