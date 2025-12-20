Perugia strapazza il Volei Renata: Giannelli mattatore in regia e finale del Mondiale per Club, ora una rivincita

Perugia ha rispettato il pronostico della vigilia, sconfiggendo il Volei Renata con un sonoro 3-0 (25-15; 25-16; 25-21) e qualificandosi brillantemente alla finale del Mondiale per Club di volley maschile. I Campioni d’Europa hanno travolto i brasiliani sul campo di Belem, prendendo il largo fin dalle battute iniziali nei primi due set e gestendo benissimo il braccio di ferro nella parte centrale del terzo parziale, contenendo anche il tentativo di rimonta degli avversari.

I Block Devils torneranno in campo domenica 21 dicembre (ore 22.30 italiane) per fronteggiare i giapponesi dell’Osaka Bluteon, che hanno travolto i polacchi dell’Aluron Zawiercie con un nitido 3-0: ci sarà dunque spazio per la rivincita della partita disputata nella fase a gironi e vinto dalla corazzata umbra al tie-break, annullando dei match-point. I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti inseguiranno il terzo titolo dopo quelli conquistati nel 2022 (sempre in Brasile, a Betim) e nel 2023 (a Bangalore, India).

Il sempre brillante palleggiatore Simone Giannelli ha fatto la differenza in cabina di regia (4 punti), mandando in doppia cifra l’opposto Wassim Ben Tara (16 punti, 2 muri), il centrale Agustin Loser (11 punti, 2 ace) e lo schiacciatore Oleh Plotnytskyi (10, 2 muri), da annotare anche le prove dell’altro martello Kamil Semeniuk (9) e del centrale Sebastian Solé (8). Tra le fila dei padroni di casa i migliori sono stati Newton (11), Renan (7) e Adriano (7) sotto la guida della stella Bruninho.