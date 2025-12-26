Perché non ci sarà lo sci alpino oggi? Addio alla tradizione della prova a Bormio

Gli appassionati di sci alpino erano abituati da ormai molto tempo a una piacevole tradizione di Santo Stefano: la prova cronometrata della discesa libera maschile di Bormio. Dopo le abbuffate della vigilia e di Natale, era bello risvegliarsi in una nuova giornata di festa con la possibilità di gustarsi il primo assaggio della mitica pista Stelvio, seguendo i primi riscontri dalla Valtellina e iniziando a farsi un’idea su quali sarebbero stati i valori in campo in vista della gara del giorno successivo.

Quest’anno, però, la tradizione si spezzerà: oggi, venerdì 26 dicembre, non andrà in scena la prova di Bormio. Quest’anno, infatti, la Coppa del Mondo di sci alpino non sbarcherà in questa località, una vera e propria Classica dell’intero movimento. Il motivo è presto detto: tra meno di due mesi la pista Stelvio sarà teatro delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e dunque si è deciso di non anticipare la rassegna a cinque cerchi con delle prove valide per il massimo circuito internazionale itinerante.

Addio dunque alla consueta discesa libera, ma il Circo Bianco sarà ugualmente protagonista in Valtellina durante queste festività natalizie. Semplicemente ci si sposterà di qualche chilometro e si andrà a Livigno, dove sabato 27 dicembre andrà in scena un superG. La specialità non ha però bisogno di prove cronometrate e dunque si rimarrà senza sci alpino nella giornata di Santo Stefano, con tutta l’attesa per la gara di domani su una pista poco conosciuta agli appassionati.

Dopo l’abbuffata tra Val Gardena e Alta Badia, ci sarà spazio per il penultimo appuntamento italiano di Coppa del Mondo (quantomeno per il settore maschile). L’epilogo è previsto mercoledì 7 gennaio con lo slalom di Madonna di Campiglio, che rappresenterà il ritorno in gara del Circo Bianca proprio dopo la tappa di Livigno: gli uomini si fermeranno per una settimana e mezza durante le festività, che offriranno invece gare femminili (giganti e slalom tra Semmering e Kranjska Gora, 27-28 dicembre e 3-4 gennaio).

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO MASCHILE

Sabato 27 dicembre

Ore 11.30 SuperG maschile a Livigno

Mercoledì 7 gennaio

Ore 18.00 Slalom maschile a Madonna di Campiglio, prima manche

Ore 21.00 Slalom maschile a Madonna di Campiglio, seconda manche