Perché la seconda manche del gigante femminile non si vedrà in tv: orario, startlist, streaming

Alle ore 19.00 italiane a Tremblant (Canada) si chiuderà per le donne la tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: in programma la seconda manche del gigante femminile, con l’inversione delle migliori 30 della prima run.

La concomitanza con gli Europei senior 2025 in vasca corta di nuoto, però, impedirà la trasmissione in diretta tv dell’evento, dato che la RAI ha scelto di trasmettere soltanto in streaming lo sci alpino, visibile per la seconda run su Rai Play Sport 2.

Per il gigante femminile di Tremblant (Canada) della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino la diretta tv non sarà prevista (differita ore 22.10 Rai Sport HD), mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play Sport 2 (differita ore 22.10 su Rai Play), Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO

Domenica 7 dicembre

Ore 19.00 Seconda manche gigante femminile

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista. Differita ore 22.10 Rai Sport HD.

Diretta streaming: Rai Play Sport 2, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN. Differita ore 22.10 Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2025-2026

1 24 565401 BUCIK JOGAN Ana 1993 SLO 1:10.02 2.58 30 Salomon

2 31 516407 KASPER Vanessa 1996 SUI 1:09.89 2.45 28 Head

3 32 507011 LOEVBLOM Hilma 2000 SWE 1:09.89 2.45 28 Head

4 30 6295352 GHISALBERTI Ilaria 2000 ITA 1:09.81 2.37 26 Head

5 41 56669 BUERGLER Viktoria 2004 AUT 1:09.81 2.37 26 Salomon

6 37 56673 OLIVIER Victoria 2004 AUT 1:09.77 2.33 25 Head

7 29 426486 SYLVESTER-DAVIK Madeleine 2005 NOR 1:09.73 2.29 23 Atomic

8 33 206793 DORIGO Fabiana 1998 GER 1:09.73 2.29 23 Atomic

9 18 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT 1:09.22 1.78 22 Rossignol

10 25 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA 1:09.13 1.69 21 Fischer

11 36 516813 PILLER Sue 2005 SUI 1:09.12 1.68 20 Atomic

12 17 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA 1:09.08 1.64 19 Atomic

13 2 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA 1:09.05 1.61 18 Rossignol

14 16 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI 1:08.98 1.54 17 Head

15 15 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR 1:08.87 1.43 16 Atomic

16 5 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO 1:08.82 1.38 14 Atomic

17 11 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL 1:08.82 1.38 14 Atomic

18 1 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR 1:08.80 1.36 12 Rossignol

19 23 197651 DIREZ Clara 1995 FRA 1:08.80 1.36 12 Dynastar

20 6 805009 COLTURI Lara 2006 ALB 1:08.78 1.34 11 Blizzard

21 21 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT 1:08.65 1.21 10 Head

22 14 206355 DUERR Lena 1991 GER 1:08.55 1.11 9 Head

23 12 108461 RICHARDSON Britt 2003 CAN 1:08.52 1.08 8 Dynastar

24 7 506399 HECTOR Sara 1992 SWE 1:08.20 0.76 7 Head

25 9 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA 1:08.16 0.72 6 Atomic

26 13 516562 RAST Camille 1999 SUI 1:08.09 0.65 5 Head

27 22 299363 ZENERE Asja 1996 ITA 1:08.08 0.64 4 Salomon

28 10 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA 1:07.96 0.52 3 Rossignol

29 4 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT 1:07.60 0.16 2 Rossignol

30 3 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL 1:07.44 1 Salomon