Perché Jannik Sinner andrà prima in Corea e quanti giorni durerà l’adattamento in Australia prima dello Slam

Tutto in agenda. La programmazione per un tennista di alto livello sta diventando sempre più cruciale, specialmente nel caso di Jannik Sinner, il cui obiettivo è raggiungere le fasi finali di tutti i tornei a cui partecipa. Analogamente a quanto realizzato negli ultimi due anni, l’altoatesino ha deciso di non giocare nessun torneo ufficiale prima degli Australian Open (18 gennaio-1° febbraio).

Questa scelta è mirata alla preparazione e agli allenamenti, funzionali al primo Major del 2026. L’intento di Jannik è quello di confermarsi campione per la terza volta consecutiva a Melbourne, un traguardo raggiunto nella storia solo da Jack Crawford, Roy Emerson e Novak Djokovic.

Superata la breve parentesi vacanziera tra le sue montagne in occasione del Natale, Sinner ha già ripreso il lavoro di affinamento a Montecarlo. Rimarrà nel Principato fino al 6 gennaio, lavorando con Simone Vagnozzi e Umberto Ferrara, mentre Darren Cahill, che lo ha seguito a Dubai per la post-season, è tornato in Australia e lo attenderà lì per l’impegno nello Slam.

Prima di intraprendere il suo percorso australiano, il tennista pusterese affronterà un’esibizione contro il suo rivale, Carlos Alcaraz, a Seul, in Corea del Sud. Questo evento, molto atteso nel Paese asiatico, è previsto per il 10 gennaio. Si tratta di una partita utile per entrambi i giocatori, che avranno l’opportunità di testare la loro forma e, al contempo, di generare un guadagno economico notevole.

Al termine di questa sfida, Sinner partirà immediatamente per l’Australia, con l’intento di arrivare nella terra dei canguri otto giorni prima dell’inizio del torneo, al fine di adattarsi al fuso orario e acclimatarsi. Questa routine è di fondamentale importanza per essere pronti all’avvio del primo grande evento del 2026. È opportuno sottolineare che nella capitale dello Stato di Victoria, l’azzurro parteciperà ad ulteriori esibizioni: il 14 gennaio prenderà parte al Million Dollar 1 Point Slam e il 16 gennaio sfiderà il canadese Felix Auger-Aliassime.