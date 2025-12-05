Perché il superG di sci alpino è stato rinviato: il nuovo orario a Beaver Creek

Il maltempo continua a imperversare a Beaver Creek e sta complicando terribilmente il fine settimana riservato alla Coppa del Mondo di sci alpino. Il programma originario prevedeva la disputata di due discese libere, un superG e un gigante, poi si è cancellata una discesa, successivamente la si è inserita di nuovo e poi la si è tolta definitivamente (verrà recuperare in Val Gardena). Ieri si era deciso di anticipare di un giorno il superG, spostandolo da sabato 6 a venerdì 5 dicembre.

L’inizio della gara odierna era previsto per le ore 19.15, ma gli organizzatori hanno dovuto slittare ulteriormente il via: a causa della fitta nebbia sul tracciato, infatti, si è optato per un rinvio di trenta minuti e quindi l’orario d’inizio del superG maschile è diventato 19.45. Vedremo se effettivamente si riuscirà a scendere sulla Birds of Prey, su cui sta anche nevicando. In caso di cancellazione si ritenterà domani, mentre domenica resta in programma il superG.

NUOVO PROGRAMMA SUPERG BEAVER CREEK

Venerdì 5 dicembre

Ore 19.45 SuperG maschile