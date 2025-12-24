Perché il pagellone 2025 di tutti gli sport non uscirà quest’anno su OA

Cari amici di OA Sport,

chi ci segue da qualche anno sa che il 24 dicembre era un appuntamento imperdibile (ed anche temuto da alcune Federazioni…), perché veniva pubblicato il pagellone sportivo dell’anno, con i voti ad ogni singola disciplina, oltre alla relativa spiegazione. Usiamo l’imperfetto perché oggi non lo troverete sulla nostra testata.

Niente paura, però! L’appuntamento è solo rimandato. Il pagellone non è venuto meno, ma si è semplicemente trasferito! Lo troverete infatti sul numero di gennaio della rivista Azzurra, che sarà online tra il 28 ed il 29 dicembre. Dunque il tradizionale appuntamento con i giudizi è stato semplicemente spostato in avanti ed in un nuovo contesto editoriale.

Il n.9 di Azzurra sarà decisamente ricco di contenuti che, speriamo, potranno accompagnarvi nella seconda fase delle festività natalizie. Troverete un editoriale che traccerà un bilancio generale dello sport italiano nel 2025. Ricchissima l’offerta delle interviste, ben tre in questa occasione: Federico Pellegrino, portabandiera azzurro a Milano Cortina 2026, nonché due leggende del passato come Stefania Belmondo e Paoletta Magoni.

Non mancheranno le rubriche ‘Domande e risposte’, ‘Saranno Campioni’ (dedicata a Leon Haselrieder) e ‘C’era una volta in Italia’: su quest’ultima non vogliamo anticiparvi nulla, ma pensiamo che per più di qualcuno sarà difficile trattenere una lacrima…Infine troverete una presentazione dei principali eventi sportivi da vivere nel mese di gennaio 2026.

Appuntamento dunque agli ultimi giorni di dicembre per il pagellone ed il n.9 di Azzurra. La rivista è gratuita e fruibile da tutti senza alcun abbonamento.

Un saluto sportivo

Federico Militello