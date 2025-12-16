Perché Federica Brignone non può usufruire dello status di infortunata: la situazione pettorali di partenza

Prosegue l’estenuante corsa contro il tempo di Federica Brignone verso i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, in cui avrà anche il ruolo di portabandiera dell’Italia nella cerimonia inaugurale del 6 febbraio. La valdostana è alle prese in questo periodo con l’ultima fase del suo lungo percorso di recupero dal grave infortunio rimediato lo scorso 3 aprile durante i Campionati Italiani in Val di Fassa.

La vincitrice dell’ultima Coppa del Mondo è tornata finalmente a sciare circa tre settimane fa e si sta allenando sulla neve nel tentativo di ritrovare man mano delle buone sensazioni senza mettere allo stesso tempo eccessivamente sotto stress la gamba sinistra. Ipotizzare un possibile rientro in gara tra fine dicembre e inizio gennaio a Semmering o Kranjska Gora è fin troppo azzardato, mentre sembra più plausibile la sua partecipazione agli ultimi due giganti in programma subito prima delle Olimpiadi (20 gennaio a Plan de Corones, 24 gennaio a Spindleruv Mlyn).

In attesa del suo ritorno alle competizioni, la fuoriclasse azzurra rischia purtroppo di uscire presto dal primo sottogruppo di merito avendo saltato le prime quattro gare stagionali tra le porte larghe. Brignone è già scivolata al quarto posto nella WCSL di specialità e potrebbe venire scavalcata da almeno tre o quattro atlete dopo i giganti di Semmering e Kranjska Gora, retrocedendo a quel punto nel secondo sottogruppo (8-15).

La Tigre di La Salle, a meno di particolari eccezioni, non potrà usufruire dello status di infortunata (riservato a chi ha disputato meno di cinque gare in una singola specialità nella stagione precedente) avendo preso parte all’intera Coppa del Mondo 2024-2025. Questo status verrebbe concesso in pratica a Federica nell’inverno 2026-2027 se dovesse partecipare a poche competizioni da qui a marzo.

La FIS prevede infatti una sorta di ranking protetto (un po’ come nel tennis) per non dover far ripartire da zero a livello di pettorali i big del Circo Bianco dopo un lungo stop per infortunio. Si tratta di un meccanismo abbastanza complicato ma, per fare un esempio sempre in tema Brignone, se la valdostana dovesse fare al massimo uno slalom gigante in questa stagione tra circuito maggiore e Olimpiadi allora ripartirebbe al via della prossima Coppa del Mondo nel primo sottogruppo di merito.