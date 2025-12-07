Pentathlon, Aurora Tognetti e Giorgio Malan si laureano campioni italiani a Montelibretti

Aurora Tognetti (Carabinieri) e Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) si sono laureati campioni nazionali in occasione del Campionato Italiano Assoluto “Memorial Valter Magini”, disputato al Centro di Preparazione Olimpica di Montelibretti (Roma).

La finale femminile ha visto Aurora Tognetti chiudere con 1441 punti, alle sue spalle la 16enne Annachiara Allara (Junior Asti), medaglia d’argento con 1397 punti, e la 17enne Carla Ambroset (Pentanuoto), che si mette al collo la medaglia di bronzo con 1375 punti. Le parole di Aurora Tognetti al sito ufficiale della FIPM: “Dopo il finale della stagione internazionale questo è un ottimo punto di ripartenza per la prossima stagione. Sono molto contenta, sono felice che ci siano la mia famiglia e il mio Centro Sportivo, e ringrazio tutti di essere qui. Sono molto soddisfatta di questo 2025 e voglio dedicare questa vittoria a me stessa per l’impegno e la costanza che ci metto sempre. Nel 2026 voglio continuare a migliorare le mie prestazioni“

Nella gara maschile, invece, arriva un nuovo successo di Giorgio Malan. La medaglia di bronzo di Parigi 2024 centra il suo terzo titolo nazionale con 1522 punti totali. Alle sue spalle medaglia d’argento per Emanuele Tromboni (Fiamme Oro), quindi quella di bronzo va al 19enne del Centro Sportivo Esercito Denis Agavriloaie. Il commento di Giorgio Malan dopo la gara odierna: “Sono molto contento, quest’anno ci sono stati cambiamenti importanti, è cambiato tanto lo sport ma è cambiata per me la prospettiva del pentathlon dopo il risultato del 2024. Questa vittoria è già la conferma che siamo sulla strada giusta e sono contento del lavoro che abbiamo fatto dopo la fine della stagione internazionale. Nel 2026 punto a confermare questo miglioramento e mettere un mattoncino alla volta guardando al 2028 che è il mio obiettivo finale. Dedico questa vittoria al mio staff con il quale lavoro a casa, che mi vuole un gran bene e non è scontato, alla mia famiglia e alla mia ragazza“.