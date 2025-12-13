Paura per Tommaso Leoni: caduta nello snowboardcross a Cervinia, dolore al ginocchio

AGGIORNAMENTO ORE 13.05

La FISI fa sapere attraverso un comunicato stampa che Tommaso Leoni si è leggermente infortunato nella caduta rimediata a Cervinia. Maggiori informazioni saranno rilasciate nelle prossime ore.

A Cervinia, nella prima gara stagionale della Coppa del Mondo di snowboardcross, arriva una brutta notizia per l’Italia: nell’ultimo degli ottavi di finale maschili, infatti, è caduto Tommaso Leoni, che potrebbe essersi infortunato e non ha portato a termine la prova.

L’azzurro, inserito nell’ultima batteria con il transalpino Merlin Surget, l’elvetico Valerio Jud, ed il canadese Liam Moffatt, è passato in testa al primo intermedio, ma nella seconda sezione è stato scavalcato dal francese e dallo svizzero, transitando terzo al secondo rilevamento.

Nel terzo tratto di gara, poi, sono caduti l’azzurro e l’elvetico, spianando la strada al passaggio del turno del francese e del canadese: Leoni dopo la caduta si è seduto sulla neve e si è messo la mano sul ginocchio sinistro, dolorante dopo l’incidente. La speranza è che non si tratti di nulla di grave.