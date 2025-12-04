Pattinaggio di figura: Guignard-Fabbri salgono di colpi nella rhythm dance alla Golden Spin

Salgono di colpi Charléne Guignard-Marco Fabbri. I danzatori azzurri si sono imposti in occasione della rhythm dance valida per la Golden Spin 2025 di Zagabria, competizione internazionale di pattinaggio artistico inserita nel circuito di seconda fascia ISU Challenger Series, conquistando per l’occasione il nuovo primato stagionale.

I danzatori, in Croazia in quanto purtroppo fuori dalle Finali Grand Prix in fase di svolgimento a Nagoya, hanno inaugurato la loro prova eseguendo il set di twizzles, chiamato di livello 4 e valutato con un GOE positivo; bene anche il sollevamento stazionario, anche questo del massimo del livello, così come l’ostica serie di passi sulla midline, assegnata di livello 3-4; l’elemento ha preceduto il pattern, di livello 2, e l’ottima sequenza coreografica. Ricevendo il miglior punteggio anche nelle components i veterani della formazione tricolore si sono spinti fino a 83.06 (46.95, 36.11) tenendo a debita distanza i cechi Katerina Mrazkova-Daniel Mrazek, secondi con 77.29 (43.44, 33.85), due punti in più dei francesi Loicia Demuogeot-Theo Le Mercier, terzi con 75.77 (42.52, 33.25).

In top 15 inoltre le altre due coppie azzurre. Noemi Maria Tali-Noah Lafornara, dopo un periodo di stop sono tornati alle gare che contano sparando al debutto interazionali uno score di 57.95 (30.76, 27.19), valido per la tredicesima moneta. Non lontani Denisa Cimlova-Stefano Frasca, quattordicesimi con 57.42 (32.74, 24.68).

In campo femminile avanti la statunitense Bradie Tennell, leader con 62.80 (31.94, 30.86) confezionando una prova composta dalla catena triplo lutz/triplo toeloop (sottoruotato), dal doppio axel e dal triplo loop precedendo la belga Nina Pinzarrone, al posto d’onore con 61.30 (31.17, 30.13) davanti alla francese Lea Serna, terza con 60.75 (33.48, 27.27). In scia la nostra Marina Piredda, sesta con 59.31 (32.11, 27.20) perdendo qualche punto in una trottola.

Nella prova maschile leadership solida per il francese Kevin Aymoz, il quale si è avvicinato a quota 90 stampando un corto da 87.52 (44.93, 42.59); secondo posto invece per l’americano Daniel Martynov con 84.06 (46.65, 37.41), mentre il lettone Deniss Vasiljevs si è accomodato al terzo posto con 79.00 (39.84, 4016). Da segnalare infine la quattordicesima piazza dell’azzurro Corey Circelli con 70.70 (35.71, 34.99).

CLASSIFICA RHYTHM DANCE DANZA SUL GHIACCIO

CLASSIFICA SHORT PROGRAM INDIVIDUALE FEMMINILE