Pattinaggio di figura: Guignard-Fabbri salgono di colpi nella rhythm dance alla Golden Spin

Fabrizio Testa

Pubblicato

2 minuti fa

il

Charléne Guignard-Marco Fabbri/ LaPresse

Salgono di colpi Charléne Guignard-Marco Fabbri. I danzatori azzurri si sono imposti in occasione della rhythm dance valida per la Golden Spin 2025 di Zagabria, competizione internazionale di pattinaggio artistico inserita nel circuito di seconda fascia ISU Challenger Series, conquistando per l’occasione il nuovo primato stagionale.

I danzatori, in Croazia in quanto purtroppo fuori dalle Finali Grand Prix in fase di svolgimento a Nagoya, hanno inaugurato la loro prova eseguendo il set di twizzles, chiamato di livello 4 e valutato con un GOE positivo; bene anche il sollevamento stazionario, anche questo del massimo del livello, così come l’ostica serie di passi sulla midline, assegnata di livello 3-4; l’elemento ha preceduto il pattern, di livello 2, e l’ottima sequenza coreografica. Ricevendo il miglior punteggio anche nelle components i veterani della formazione tricolore si sono spinti fino a 83.06 (46.95, 36.11) tenendo a debita distanza i cechi Katerina Mrazkova-Daniel Mrazek, secondi con 77.29 (43.44, 33.85), due punti in più dei francesi Loicia Demuogeot-Theo Le Mercier, terzi con 75.77 (42.52, 33.25). 

In top 15 inoltre le altre due coppie azzurre. Noemi Maria Tali-Noah Lafornara, dopo un periodo di stop sono tornati alle gare che contano sparando al debutto interazionali uno score di 57.95 (30.76, 27.19), valido per la tredicesima moneta. Non lontani Denisa Cimlova-Stefano Frasca, quattordicesimi con 57.42 (32.74, 24.68).

In campo femminile avanti la statunitense Bradie Tennell, leader con 62.80 (31.94, 30.86) confezionando una prova composta dalla catena triplo lutz/triplo toeloop (sottoruotato), dal doppio axel e dal triplo loop precedendo la belga Nina Pinzarrone, al posto d’onore con 61.30 (31.17, 30.13) davanti alla francese Lea Serna, terza con 60.75 (33.48, 27.27).  In scia la nostra Marina Piredda, sesta con 59.31 (32.11, 27.20) perdendo qualche punto in una trottola.

Nella prova maschile leadership solida per il francese Kevin Aymoz, il quale si è avvicinato a quota 90 stampando un corto da 87.52 (44.93, 42.59); secondo posto invece per l’americano Daniel Martynov con 84.06 (46.65, 37.41), mentre il lettone Deniss Vasiljevs si è accomodato al terzo posto con 79.00 (39.84, 4016). Da segnalare infine la quattordicesima piazza dell’azzurro Corey Circelli con 70.70 (35.71, 34.99). 

CLASSIFICA RHYTHM DANCE DANZA SUL GHIACCIO

FPl. Name Nation Points RD FD
1 Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI
ITA
83.06 1
2 Katerina MRAZKOVA / Daniel MRAZEK
CZE
77.29 2
3 Loicia DEMOUGEOT / Theo le MERCIER
FRA
75.77 3
4 Oona BROWN / Gage BROWN
USA
70.01 4
5 Angelina KUDRYAVTSEVA / Ilia KARANKEVICH
CYP
66.97 5
6 Celina FRADJI / Jean-Hans FOURNEAUX
FRA
65.69 6
7 Shira ICHILOV / Mikhail NOSOVITSKIY
ISR
64.11 7
8 Leah NESET / Artem MARKELOV
USA
63.85 8
9 Maria KAZAKOVA / Vladislav KASINSKIJ
GEO
61.37 9
10 Mariia PINCHUK / Mykyta POGORIELOV
UKR
60.90 10
11 Louise BORDET / Martin CHARDAIN
FRA
59.27 11
12 Ikura KUSHIDA / Koshiro SHIMADA
JPN
59.19 12
13 Noemi Maria TALI / Noah LAFORNARA
ITA
57.95 13
14 Denisa CIMLOVA / Stefano FRASCA
ITA
57.42 14
15 Zixi XIAO / Linghao HE
CHN
56.39 15
16 Gina ZEHNDER / Beda Leon SIEBER
SUI
53.78 16
17 Yufei LIN / Zijian GAO
CHN
53.46 17
18 Natalia PALLU-NEVES / Jayin PANESAR
BRA
51.29 18
19 Chelsea VERHAEGH / Sherim van GEFFEN
NED
50.86 19
20 Olexandra BORYSOVA / Aaron FREEMAN
POL
40.59 20

CLASSIFICA SHORT PROGRAM INDIVIDUALE FEMMINILE

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Bradie TENNELL
USA
62.80 1
2 Nina PINZARRONE
BEL
61.30 2
3 Lea SERNA
FRA
60.75 3
4 Iida KARHUNEN
FIN
60.12 4
5 Elyce LIN-GRACEY
USA
59.84 5
6 Marina PIREDDA
ITA
59.31 6
7 Sofia SAMODELKINA
KAZ
56.28 7
8 Nargiz SUELEYMANOVA
AZE
56.07 8
9 Lorine SCHILD
FRA
55.97 9
10 Stefania YAKOVLEVA
CYP
55.94 10
11 Nataly LANGERBAUR
EST
53.94 11
12 Ava Marie ZIEGLER
USA
51.83 12
13 Elizabet GERVITS
ISR
51.69 13
14 Marilena KITROMILIS
CYP
51.13 14
15 Olesja LEONOVA
EST
51.02 15
16 Niki WORIES
NED
49.86 16
17 Anastasia GRACHEVA
MDA
49.09 17
18 Sarah Marie PESCH
GER
48.59 18
19 Jogaile AGLINSKYTE
LTU
48.54 19
20 Aleksandra GOLOVKINA-DOLINSKE
LTU
48.31 20
21 Julia GRABOWSKI
GER
47.45 21
22 Taisiia SPESIVTSEVA
UKR
47.02 22
23 Ana SCEPANOVIC
SRB
43.61 23
24 Marietta ATKINS
POL
43.21 24
25 Meda VARIAKOJYTE
LTU
42.31 25
26 Alexandra FEIGIN
BUL
41.78 26
27 Salma AGAMOVA
TUR
41.73 27
28 Jolanda VOS
NED
39.97 28
29 Meri MARINAC
CRO
34.75 29
30 Julia FENNELL
ISR
28.50 30
WD Sarina JOOS
ITA
WD Andrea MONTESINOS CANTU
MEX

CLASSIFICA SHORT PROGRAM INDIVIDUALE MASCHILE

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Kevin AYMOZ
FRA
87.52 1
2 Daniel MARTYNOV
USA
84.06 2
3 Deniss VASILJEVS
LAT
79.00 3
4 Luc ECONOMIDES
FRA
78.80 4
5 Tamir KUPERMAN
ISR
78.08 5
6 Ivan SHMURATKO
UKR
77.36 6
7 Mihhail SELEVKO
EST
76.45 7
8 Jari KESSLER
CRO
75.56 8
9 Arlet LEVANDI
EST
75.46 9
10 Jacob SANCHEZ
USA
75.31 10
11 Francois PITOT
FRA
73.35 11
12 Georgii RESHTENKO
CZE
71.74 12
13 Matias LINDFORS
FIN
70.85 13
14 Corey CIRCELLI
ITA
70.70 14
15 Davide LEWTON BRAIN
MON
66.99 15
16 Lev VINOKUR
ISR
66.52 16
17 Jakub LOFEK
POL
63.71 17
18 Nico STEFFEN
SUI
63.31 18
19 Valtter VIRTANEN
FIN
60.28 19
20 Alp Eren OZKAN
TUR
59.85 20
21 David SEDEJ
SLO
55.78 21
22 Dillon JUDGE
IRL
47.91 22
WD David GOUVEIA
POR
