Pattinaggio di figura: Fournier Beaudry-Cizeron cadono, Chock-Bates vincono le Finali Grand Prix

Va in archivio una danza libera dai contorni thriller alle Finali Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio di figura, evento in fase di svolgimento all’IG Arena di Nagoya, in Giappone. A vincere tra colpi di scena, imprevisti e giudizi decisamente opinabili sono stati gli statunitensi Madison Chock-Evan Bates, i quali hanno di fatto confermato la leadership ottenuta nella rhythm dance approfittando della caduta dei diretti rivali Laurence Fournier Beaudry-Guillaume Cizeron.

Ma andiamo con ordine. Il binomio francese, secondo dopo il corto, ha intavolato un libero rasente il capolavoro, sbalordendo il pubblico giapponese mettendo sul piatto tutti gli ingredienti ideali per un programma perfetto, superandosi in alcuni elementi di pregevole bellezza, uno su tutti il sollevamento curve combinato, premiato non a caso con un tripudio di +5. Ma quando tutto sembrava portare ad termine trionfale della performance, la dama è inaspettatamente caduta inciampando nei passi di transizione tra la penultima e l’ultima difficoltà coreografica, subendo così un punto di detrazione (a cui se ne sommerà anche un altro per sollevamento prolungato) e pagando dazio nel secondo punteggio, complice la cosiddetta perdita di flow. A conti fatti, il team composto dal Campione Olimpico in carica si è dovuto accontentare di 126.69 (74.13, 54.56) per 214.25.

Con la tavola apparecchiata, gli statunitensi hanno avuto il merito di non commettere alcuna sbavatura, confezionando un libero da 131.68 (74.10, 57.58) arrivando così al totale di 220.42, nuovo primato stagionale. Per i due binomi la resa dei conti sarà alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Al terzo posto, e attenzione a questo risultato, si sono piazzati invece i britannici Lilah Fear-Lewis Gibson che, dopo aver scavalcato Guignard-Fabbri, hanno cannibalizzato senza apparente merito anche i canadesi – unici fuori dall’Accademia di Montrèal – Piper Gilles-Paul Porier, relegati al quarto posto. I danzatori d’Oltremanica nello specifico pur con un base value inferiore hanno ricevuto un gradimento oltremodo elevato da parte dei giudici, arrivando a 126.26 (70.96, 55.30) per 208.81, contro i 125.86 (70.36, 55.50) per 208.75 dei nordamericani, (giustamente) increduli e contrariati al Kiss&Cry. Si sta consumando qualcosa di molto grave davanti ai nostri occhi, ed è giusto rimarcarlo anche quando non sono coinvolte coppie italiane.