Pattinaggio artistico: ufficializzate le squadre qualificate per il Team Event di Milano Cortina 2026. Italia terza forza

Sale la tensione. Oggi, mercoledì 10 dicembre, è stata finalmente ufficializzata dall’International Skating Union la lista delle squadre che prenderanno parte al Team Event, prima prova di pattinaggio artistico in programma alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 nei giorni del 6, 7 e 8 febbraio.

Come sappiamo, l’Italia sarà ovviamente della partita con l’obiettivo di poter mettere le mani su una medaglia, presumibilmente quella di bronzo, considerata la superiorità assoluta degli Stati Uniti, team favorito per il metallo più pregiato, e le qualità per lunga parte maggiore del Giappone, candidato all’argento.

Destino vuole che proprio il gradino più basso sarà quello più conteso. Fino a questo momento, come confermato anche dal World Team Trophy disputato nel 2025, la compagine azzurra ha dimostrato di poter essere la terza forza in campo. I principali competitors saranno la Georgia, il Canada e la Francia.

Nel documento pubblicato nella giornata odierna dall’ISU, la squadra italiana appare come terza anche in ottica di punti espressi, ben 4606, inferiori solo appunto agli USA (7069) e Giappone (6027). Subito sotto l’Italia nella lista c’è poi il Canda (4231), quindi la Georgia (4106) e la Francia (3829). Completano il quadro delle qualificate la Gran Bretagna (2671), la Corea del Sud (2171), la Cina (2132) e, in ultimo, la Polonia (776). Di seguito la lista completa.

OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026: LA LISTA DELLE SQUADRE DEL TEAM EVENT DI PATTINAGGIO ARTISTICO