Pattinaggio artistico: ufficializzate le squadre qualificate per il Team Event di Milano Cortina 2026. Italia terza forza

8 minuti fa

Daniel Grassl/ LaPresse

Sale la tensione. Oggi, mercoledì 10 dicembre, è stata finalmente ufficializzata dall’International Skating Union la lista delle squadre che prenderanno parte al Team Event, prima prova di pattinaggio artistico in programma alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 nei giorni del 6, 7 e 8 febbraio.

Come sappiamo, l’Italia sarà ovviamente della partita con l’obiettivo di poter mettere le mani su una medaglia, presumibilmente quella di bronzo, considerata la superiorità assoluta degli Stati Uniti, team favorito per il metallo più pregiato, e le qualità per lunga parte maggiore del Giappone, candidato all’argento.

Destino vuole che proprio il gradino più basso sarà quello più conteso. Fino a questo momento, come confermato anche dal World Team Trophy disputato nel 2025, la compagine azzurra ha dimostrato di poter essere la terza forza in campo. I principali competitors saranno la Georgia, il Canada e la Francia.

Nel documento pubblicato nella giornata odierna dall’ISU, la squadra italiana appare come terza anche in ottica di punti espressi, ben 4606, inferiori solo appunto agli USA (7069) e Giappone (6027). Subito sotto l’Italia nella lista c’è poi il Canda (4231), quindi la Georgia (4106) e la Francia (3829). Completano il quadro delle qualificate la Gran Bretagna (2671), la Corea del Sud (2171), la Cina (2132) e, in ultimo, la Polonia (776). Di seguito la lista completa.

OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026: LA LISTA DELLE SQUADRE DEL TEAM EVENT DI PATTINAGGIO ARTISTICO

Rank Team Men’s Women’s Pairs Ice dance 2025–26 Total
1  United States  1200  1200  709  1200 2760 7069
2  Japan  972  1080  1200 402 2373 6027
3  Italy  465  339  972  875 1955 4606
4  Canada  305  418  787  1080 1641 4231
5  Georgia  517  756  875  465 1493 4106
6  France  875  275 362  574 1743 3829
7  Great Britain 113  131  377  972 1078 2671
8  South Korea  638  517 0  200 816 2171
9  China  200  237  328  325 1042 2132
10  Poland  118  162  305 0 191 776
