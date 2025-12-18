Pattinaggio Artistico

Pattinaggio artistico: Soldati e Marchioni trionfano nel singolo Junior agli Italiani 2026. Bene Napolitano-Comi

Arrivano i primi responsi dall’IceLab Arena, impianto sportivo teatro in questi giorni dei Campionati Italiani 2026 di pattinaggio artistico. Tanti capovolgimenti di fronte nei tre segmenti odierni facenti parte della categoria Junior, con le classifiche quasi totalmente rimodulate rispetto allo short. 

Nella specialità individuale femminile ad esempio a spuntarla è stata Beatrice Soldati. L’azzurrina, al posto d’onore a seguito del corto, ha completato la rimonta realizzando un programma con sette tripli e un doppio axel, raggiungendo il punteggio di 96.55 (50.94, 45.61) per il totale di 146.60 staccando di sei lunghezze Zoe Mosca Barberis, seconda con 87.94 (40.42, 48.52) per 140.01 davanti a Nicole De Rosa, artefice di una remuntada mostre dall’ottavo posto grazie ad un free da 89.48 (43.64, 45.85) per 132.44. 

Nelle coppie invece grazie ad un ottimo segmento lungo Irina Napolitano-Edoardo Comi hanno vinto la sfida a due contro Polina Polman-Gabriel Renoldi, pattinando una prova valutata 97.43 (48.46, 48.97) per 148.05 contro gli 80.11 (37.72, 43.49) per 131.19 dei diretti rivali. 

Tra i maschi vittoria invece per Matteo Marchioni che, dopo la seconda piazza del corto, è salito di livello nel libero guadagnando 106.85 (50.24, 56.61) per 158.02, secondo invece Nikolay Di Tria con 98.23 (39.55, 59.68) per 155.15. Sul gradino più basso si è invece accomodato Edoardo Luigi Profazier con 101.47 ((49.01, 52.46) per 148.12. 

Domani, venerdì 19 dicembre, cominceranno le gare della categoria Senior. 

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE FEMMINILE

FPl. Name Club Nation Points SP FS
1 Beatrice SOLDATI Icelab
ITA
146.80 2 1
2 Zoe MOSCA BARBERIS Skating Club Courmayeur
ITA
140.01 1 3
3 Nicole de ROSA CPA Trento
ITA
132.44 8 2
4 Lea Marie CASTLUNGER Ice Club Alta Badia
ITA
131.50 4 6
5 Giulia OTTONELLI Artistique Vallee d’Aoste
ITA
131.48 6 5
6 Eleonora CIFERRI CPA Trento
ITA
130.89 5 7
7 Ginevra CARRARO Icelab
ITA
128.85 3 9
8 Sofia GADDO CPA Trento
ITA
128.41 9 4
9 Rebecca LO CASCIO Icelab
ITA
123.62 7 10
10 Giulia Anna Rossana TODESCHINI Accademia del Ghiaccio
ITA
122.79 10 8
11 Letizia MARTEGANI Varese Ghiaccio
ITA
110.49 13 12
12 Martina PIVETTA Ice Team Sanve
ITA
107.06 12 13
13 Anna CASELLI Accademia del Ghiaccio
ITA
106.48 16 11
14 Ginevra Antonina VOLANTE Icelab
ITA
105.66 11 14
15 Elena VERCELLOTTI Ice Club Torino
ITA
97.02 17 15
16 Emily BOSCARO Polisportiva Merano
ITA
93.11 20 16
17 Ilenia BOSCHETTI Icelab
ITA
91.67 15 19
18 Anghelina BONDARYEVA Icelab
ITA
91.11 18 17
19 Anna ZANIN Polisportiva Merano
ITA
89.19 19 18
20 Ornella MESSANA Cus Torino
ITA
87.60 14 22
21 Sofia ROTA Pattinaggio Di Figura Asiago
ITA
86.98 22 20
22 Giulia BELLINO Icelab
ITA
85.71 21 21
WD Carlotta BROGGINI Varese Ghiaccio
ITA
WD Linda LEZUO Polisportiva Merano
ITA

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE MASCHILE

FPl. Name Club Nation Points SP FS
1 Matteo MARCHIONI Val Di Fassa Artistico Ghiacci
ITA
158.02 2 1
2 Nikolay di TRIA Icelab
ITA
155.15 1 3
3 Edoardo Luigi PROFAIZER Icelab
ITA
148.12 3 2
4 Federico BERRUTO Ice Club Torino
ITA
134.30 4 4
5 Giovanni AVOLIO Accademia del Ghiaccio
ITA
128.25 6 5
6 Nikita DOSSENA Ice Club Torino
ITA
120.11 8 6
7 Davide TOMAS Accademia del Ghiaccio
ITA
119.95 5 7
8 Tommaso Vittorio SACCONE Accademia del Ghiaccio
ITA
111.24 7 8
9 Alessio COCCI Skating Club Anguillara
ITA
102.31 9 9

CLASSIFICA FINALE COPPIE D’ARTISTICO

FPl. Name Club Nation Points SP FS
1 Irina NAPOLITANO / Edoardo COMI Icelab/Icelab
ITA
148.05 2 1
2 Polina POLMAN / Gabriel RENOLDI Icelab/Icelab
ITA
131.19 1 2
