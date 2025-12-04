Pattinaggio artistico: Shimada seza rivali nello short alle Finali Junior Grand Prix, egemonia cinese nelle coppie

Si aprono con il solito dominio di Mao Shimada le Finali del circuito ISU Junior Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico, competizione in fase di svolgimento questa settimana sul ghiaccio di Nagoya, in Giappone. Tutto facile per la padrona di casa, la quale si è imposta senza patema alcuno nello short femminile confermando la sua leadership incontrastata nel quadriennio.

Precisamente, l’allieva di Mie Hamada ha aperto la performance con un doppio axel di alto profilo, proseguendo poi con il triplo loop e con la combinazione triplo lutz/triplo toeloop, raccogliendo 73.45 (41.62, 31.83) e distanziando di cinque punti la compagna Mei Okada, al posto d’onore con 68.21 (38.80, 29.41). A completare la top 3 l’altra pattinatrice del Sol Levante Mayuko Oka, terza con 67.93 (37.95, 29.98).

In campo maschile bella lotta tra il detentore del titolo iridato Rio Nakata. Il padrone di casa ha confezionato il classico layout formato dal triplo axel, dal triplo loop e dalla combinazione triplo flip/triplo toeloop stampando 86.48 (45.74, 40.74), un punto in più del sudcoreano Minkyu Seo, autore di un corto speculare valutato 84.82 (45.52, 39.30). Decisamente più staccato il belga Denis Krouglov, attualmente terzo con 74.29 (40.57, 33.72) nonostante due trottole non eccezionali. In scia anche Lucius Kazanecki dagli Stati Uniti, quarto con 72.13 (38.54, 33.59).

Giochi apertissimi poi nelle coppie d’artistico, con davanti tre team raccolti in appena un punto. A spuntarla grazie al riscontro tecnico sono stati i cinesi Cui Tuo-Yiwen Zhang, leader con 63.84 (37.90, 25.94) precedendo Xianqi Zhang-Wengiang Feng, secondi con 62.89 (35.78, 27.11) davanti ai canadesi Ava Kemp-Yonhatan Elizarov, terzi con 62.82 (35.94, 27.88).

CLASSIFICA SHORT PROGRAM JUNIOR INDIVIDUALE FEMMINILE

CLASSIFICA SHORT PROGRAM JUNIOR INDIVIDUALE MASCHILE