Pattinaggio artistico: quante sfide agli Italiani 2025! I big cercano continuità in un contesto competitivo

Un evento da non prendere sottogamba. Tra poche ore si alzerà il sipario sui Campionati Italiani 2025 di pattinaggio artistico, competizione in scena questo weekend all’IceLab Arena di Bergamo. Tanti i temi sul piatto, considerata anche gli imminenti Giochi di Milano Cortina 2026, fattore che con tutta probabilità ci permetterà di vedere delle sfide di grande qualità tecnica.

L’alto livello generale è facilmente intuibile dal buon numero di sfide previste all’interno di tutte le specialità della massima categoria. Tra gli uomini per esempio osserveremo da vicino Daniel Grassl, come da tradizione autore di una grande stagione autunnale contrassegnato da un meraviglioso Grand Prix, in particolar modo con il nuovo record italiano segnato in occasione delle Finals di Nagoya. Insieme all’altoatesino saranno della partita altri protagonista che ancora devono trovare la giusta continuità: pensiamo a Nikolaj Memola, Matteo Rizzo e Gabriele Frangipani, quest’ultimo alle prese con dei problemi di natura fisica.

Tra le donne invece è probabile assistere ad una bella sfida tra Lara Naki Gutmann, con merito l’attuale leader del movimento femminile, ed Anna Pezzetta, salita di colpi in questo ultimo periodo anche se ancora leggermente incostante in alcune fasi. Attenzione poi a Sarina Joos, candidata al podio così come Amanda Ghezzo e Marina Piredda, tutte in grado di poter raggiungere un piazzamento di vertice.

Nelle coppie d’artistico inutile dire che i fari saranno puntati su Sara Conti-Niccolò Macii, reduci da delle incredibili Finals terminate al secondo posto con una sfilza di record italiani. Da valutare la condizione di Lucrezia Beccari-Matteo Guarise e lo stato di forma di Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini, binomio che ancora non è riuscito a mettere tutto insieme in questa annata sportiva.

Attesi infine Charléne Guignard-Marco Fabbri che, dopo un inizio contratto, stanno pian piano togliendo sempre di più le sterzature con l’obiettivo di salire di colpi in vista degli appuntamenti più importanti. Con loro anche i Campioni del Mondo Junior Noemi Tali-Noah Lafornara, da poco tornati in gara a seguito di un infortunio patito in estate, Isabella Paolino-Andrea Tuba, Victoria Manni-Carlo Roethlisberger e Leia Dozzi-Pietro Papetti.