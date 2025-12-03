Pattinaggio artistico: lotta serrata nella danza alle Finali Grand Prix, spettacolo in tutte le specialità

Un termometro fondamentale in vista degli appuntamenti più importanti della stagione. Manca sempre meno all’inizio delle Finali del Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico, ultimo atto della rassegna itinerante in programma questo fine settimana, precisamente da giovedì 4 a domenica 7 presso l’IG Arena di Nagoya (Giappone). L’evento come da tradizione raggrupperà solo sei atleti o coppie per specialità, selezionati in base alle prestazioni offerte in fase di qualificazione.

Inutile dire che il menu sarà ricco come non mai, complice la tanta imprevedibilità messa in campo. In tal senso appare tesissima la situazione nella danza sul ghiaccio, dove ci sarà la prima resa dei conti tra le coppie di vertice, esclusi purtroppo Charléne Guignard-Marco Fabbri, purtroppo non rientrati tra i sei. Per quanto visto in questi due mesi, il binomio favorito sembra quello di nuova formazione composto dai francesi Laurence Fournier Beaudry-Guillaume Cizeron, i quali si scontreranno principalmente con gli statunitensi detentori del titolo iridato Madison Chock-Evan Bates e con i canadesi Piper Gilles-Paul Poirier (argento mondiale). L’occasione sarà propizia anche per comprendere le reali intenzioni dei giudici sui britannici Lilah Fear-Lewis Gibson (argento continentale, bronzo mondiale), molto quotati nelle due tappe disputate. Sicuramente fuori dalla lotta per la top 3 i lituani Allison Reed-Saulius Ambrulevicius (bronzo europeo) e gli altri statunitensi Emilea Zingas-Vadym Kolesnik.

Quasi una roulette russa, con le dovute proporzioni, anche nelle coppie d’artistico, dove i fari saranno puntati sui giapponesi Riku Miura-Ryuichi Kihara (oro ai Mondiali 2025) e sui tedeschi Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin (oro europeo e secondo posto ai Mondiali). Ma in una prova in cui il livello è quasi egualitario per tutti i team, qualsiasi errore potrà rivelarsi fondamentale. In lizza quindi anche i nostri Sara Conti-Niccolò Macii (argento agli ultimi Europei, bronzo ai Mondiali), così come i georgiani Anastasiia Metelkina-Luka Berulava (bronzo agli Europei 2025) i canadesi Deanna Stellato Dudek-Maxime Deschamps (oro iridato nel 2024) e in un certo qual modo anche agli ungheresi Maria Pavlova-Alexei Sviatchenko che, a cuor leggero, potrebbero approfittare dell’alta pressione per poter sparigliare le carte.

L’Italia sarà presente anche nella categoria individuale maschile con Daniel Grassl, pronto a condividere la pista con il leader indiscusso del movimento, il super quadruplista Ilia Malinin (oro ai Mondiali 2025), con il diretto rivale Yuma Kagiyama (Vice Campione Olimpico e argento iridato in carica), con Shun Sato, Adam Siao Him Fa (bronzo continentale in carica) ed il kazako Mikhail Shaidorov (Vice Campione del Mondo 2025).

Tra le donne spicca invece il bronzo olimpico Kaori Sakamoto, all’ultima stagione da agonista e volenterosa di chiudere in bellezza ogni gara a cui parteciperà. Le principali pretendenti saranno, oltre che le statunitensi Alysa Liu (oro mondiale nel 2025) e Amber Glenn, anche le connazionali Ami Nakai, Mone Chiba e Rinka Watanabe. Ci sono davvero tutti i presupposti per vivere una tre giorni di competizioni entusiasmante.