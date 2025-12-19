Pattinaggio artistico, Grassl e Conti-Macii incantano nello short agli Italiani! Gutmann avanti tra le donne

Continuano a mantenere l’asticella ben alzata Sara Conti-Niccolò Macii. Il binomio azzurro si è imposto per dispersione in occasione dello short dedicato alle coppie d’artistico, segmento valido per i Campionati Italiani 2025 di pattinaggio artistico in fase di svolgimento questo weekend sul ghiaccio dell’IceLab Arena di Bergamo.

Corto semplicemente perfetto per il team guidato da Barbara Luoni reduce dalla convincente seconda posizione strappata alla Finali Grand Prix 2025-2026, capace di firmare un layout di altissimo livello inaugurato dal triplo twist (livello 4) e proseguito con un triplo rittberger lanciato atterrato senza patema alcuno. Dopo il triplo salchow side by side gli atleti hanno passato in rassegna il sollevamento del gruppo 4 (livello 4), la sequenza di passi (livello 4), la spirale della morte (livello 4) e la trottola d’insieme, stampando un punteggio sopra quota 80, ovvero 80.89 (44.18, 36.71).

Ad undici lunghezze di distanza si sono posizionati invece Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini, artefici di una prova estremamente consistente (un’ottima notizia in chiave Europei) dove non hanno lasciato nulla sul piatto arrivando a 69.67 (37.88, 31.79). Lontani Irma Caldara-Riccardo Maglio, terzi con 55.08 (29.94, 25.14), assenti invece Lucrezia Beccari-Matteo Guarise.

Tante assenze anche nel singolo maschile – su tutte quella di Nikolaj Memola e Gabriele Frangipani – corto in cui si è rinnovata la “classica” sfida tra Daniel Grassl e Matteo Rizzo, vinta in questo primo atto dal primo pattinatore citato, apparso in totale stato di grazia. Voleva continuità e solidità l’altoatesino allenato da Edoardo De Bernardis dopo il brillante quarto posto delle Finals di Nagoya, trovata con uno short impeccabile impreziosito dalla combinazione quadruplo toeloop/triplo toeloop, dal quadruplo loop e dal triplo axel, fattore che gli ha concesso di arrivare grazie anche alla solidità nelle components al vertiginoso score di 108.17 (62.75, 45.52), numeri ricordiamo non ufficiali in campo internazionale ma che danno sicuramente morale. Appena sopra gli ottanta punti invece Matteo Rizzo, secondo con 80.61 (40.52, 41.09) e più indietro rispetto alle aspettative a causa di una caduta nel quadruplo toeloop. Ha chiuso la top 3 invece Corey Circelli con 73.71 (36-63, 37.08).

Bella lotta poi tra le donne, dove ad accaparrarsi la leadership provvisoria è stata Lara Naki Gutmann, in testa nonostante un layout viziato da un passaggio a vuoto nel lutz singolo, ruotato solo doppio. La superiorità netta nel secondo punteggio ha tuttavia permesso all’azzurra di raccogliere 64.32 (30.60.33.72) superando di pochi centesimi Sarina Joos, seconda con 63.51 (34.92, 28.59) atterrando sul quarto il doppio axel ed il triplo flip. In scia poi Anna Pezzetta, terza con 62.90 (33.38, 29.52) perdendo qualcosa in termini di punti in due trottole su tre.

Dominio scontato poi nella danza sul ghiaccio, complice la leadership solidissima dei veterani Charléne Guignard-Marco Fabbri, in questo contesto rallentati da una sbavatura del cavaliere nel set di twizzles, chiamati di livello 4 così come il sollevamento straight. Di livello 3 invece il pattern e la sequenza di passi su un piede in parallelo. In virtù di quanto fatto gli atleti seguiti da Barbara Fusar Poli si sono attestati in zona 84.87 (47.61, 37.26) precedendo Victoria Manni-Carlo Rothlisberger, secondi con 73.72 (42.87, 30.85), tre lunghezze in più di Noemi Maria Tali-Noah Lafornara, terzi con 70.35 /40.42, 29.93) ed avanti di un’incollatura rispetto a Giulia Paolino-Andrea Tuba, quarti con 70.16 (40.54, 29.62).

La giornata si è aperta con il segmento dedicato alla segmento breve della danza Junior, dove a spuntarla sono stati Arianna Soldati-Nicholas Tagliabue, i quali hanno ricevuto una valutazione di 64.06 (35.87, 28.19) tenendo a debita distanza Zoe Bianchi-Daniel Basile, attualmente al posto d’onore con 61.01 (32.92, 28.69), oltre che Melissa Cachova-Ivan Morozov, terzi con 58.74 (32.30, 26.44).

