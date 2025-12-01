Pattinaggio artistico: Daniel Grassl mina vagante alle Finali Grand Prix. L’azzurro può mettere pressione

Per la quarta volta in carriera, la terza in ambito Senior, Daniel Grassl prenderà parte alle Finali de circuito ISU Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico. L’azzurro sarà della partita questo fine settimana sul ghiaccio giapponese di Nagoya con un obiettivo chiaro: pattinare due programmi senza particolari sbavature, mettere pressione agli avversari e proseguire così il suo percorso di avvicinamento verso la parte più importante della stagione.

Un traguardo significativo per l’altoatesino, riuscito a strappare il pass per il Sol Levante grazie alla brillante seconda posizione ottenuta alla Cup Of China e alla quinta piazza arrivata con Skate America. La gara, in cui condividerà la pista con cinque avversari di altissimo profilo, permetterà all’allievo di Edoardo De Bernardis di alzare l’asticella, approfittando del contesto iper competitivo.

Se non ci saranno particolari cambiamenti è probabile che il nostro portacolori confezionerà due layout con cinque quadrupli complessivi, due nello short program e tre nel libero, mettendo sul piatto le sue fiches in attesa della risposta degli avversari. Ricordiamo che in stagione Daniel è scollinato sopra i 90 punti nello short (è successo a Chongqing), una soglia ideale per cominciare al meglio l’ultimo atto della rassegna itinerante.

L’importante sarà performare bene, il resto verrà da sé. Anche perché gli altri non staranno a guardare. L’azzurro se la vedrà infatti con un parterre ovviamente iper agguerrito, composto dal Campione del Mondo in carica nonché leader assoluto del movimento Ilia Malinin (Stati Uniti), seguito dal Vice Campione Olimpico Yuma “Piuma” Kagiyama (Giappone) da Shun Sato (Giappone, chiamato ad un esame di maturità in termini di continuità realizzativa) e dal Vice Campione del Mondo Mikhail Shaidorov (Kazakistan). Nel 2022, alla sua prima uscita nella massima categoria, Grassl arrivò sesto, lo scorso anno quarto. Rimanere in scia, o magari provare ad insidiare la top 3, darebbe una iniezione di fiducia alquanto significativa.