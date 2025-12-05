Pattinaggio artistico, Conti/Macii su livelli stellari! Secondi alla finale del Grand Prix con un grande punteggio

Semplicemente strabilianti. Sara Conti-Niccolò Macii hanno conquistato una fantastica seconda posizione alle Finali del circuito ISU Grand Prix 2025-2026 di pattinaggio artistico, meravigliando la IG Arena di Nagoya con un’altra prova rasente la perfezione. Gara mastodontica quella degli azzurri che, dopo essersi superati nello short, hanno polverizzato nuovamente i loro primati personali, sfondando la soglia di 220 punti nel totale, ennesimo nuovo record italiano. Non è un posto d’onore come gli altri: è un risultato che proietta gli atleti di Barbara Luoni in una dimensione per pochissimi eletti, come dimostra una vittoria lontana soltanto due punti. Qualcosa di inimmaginabile fino a pochi anni fa.

Totalmente nella loro bolla, i nostri portacolori hanno incantato il pubblico sulle note di “Caruso“, affrontando ogni elemento con pulizia e qualità. Buono in tal senso il triplo twist inaugurale, chiamato di livello 4, difficoltà che ha preceduto la fondamentale sequenza triplo toeloop/doppio axel/doppio axel, egregiamente portata a casa. Dopo il sollevamento axel lasso (livello 4) affrontato con sicurezza e velocità, i pattinatori hanno quindi passato in rassegna il triplo rittberger lanciato, perfettamente eseguito, per poi sciorinare il reverse lasso (livello 4), la spirale (livello 3) e la trottola d’insieme (livello 4). Decisamente liberatorio infine il triplo salchow lanciato, ultimo vero ostacolo che ha preceduto il sollevamento del gruppo 3 la sequenza coreografica. Quanto fatto ha permesso a Sara e Nicolò di volare nel punteggio del segmento, strappando 146.06 (75.86, 70.70) per 223.28.

Nonostante due leggere sbavature, arrivate nell’esecuzione della sequenza e nell’arrivo del triplo rittberger lanciato, i giapponesi Riku Miura-Ryuichi Kihara sono riusciti a conservare la leadership arpionata nel segmento breve, approfittando della qualità impressionante offerta nei sollevamenti combinata con la superiorità nelle componenti del programma, tanto da raggiungere 147.89 (75.91, 71.98) per 225.21.

Menzione d’onore per i tedeschi Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin, quinti dopo lo short e autori del migliore libero del lotto, terminato senza alcun tipo di errore che ha consentito loro di guadagnare il nuovo personal best di 149.57 (78.81, 70.76) per 221.25, undici lunghezze in più dei georgiani Anastasiia Metelkina-Luka Berulava, anche oggi contratti e non precisi in alcuni punti, axel lasso in particolare, finiti al quarto posto con 136.49 (68.70, 67.29) per 211.53.

CLASSIFICA FINALE COPPIE D’ARTISTICO