Pattinaggio Artistico
Pattinaggio artistico: classifica corta dopo lo shot femminile Junior agli italiani. Lotta aperta nelle coppie
Va in archivio la prima giornata di competizioni all’IceLab Arena di Bergamo, impianto sportivo teatro questa settimana dei Campionati Italiani 2025 di pattinaggio artistico. In questo day-1 si sono svolti i segmenti brevi delle specialità individuali e delle coppie d’artistico Junior, tutti contrassegnati da sfide interessanti.
Classifica cortissima in tal senso in campo femminile, con la leadership arpionata da Zoe Mosca Barberis, la quale ha sfruttato la sua superiorità nelle components arrivando al punteggio di 52.07 (26.79, 25.28) precedendo Beatrice Soldati, seconda con 50.25 (27.29, 23.96), e Ginevra Carraro, terza con 49.11 (27.83, 21.28).
Più definita la situazione tra i maschi, complice il primo posto di Nikolay Di Tria, il quale ha raggiunto quota 56.92 (26.16, 30.76), cinque in più di Matteo Marchioni, secondo con 51.17 (23.90, 27.27). Più staccato invece Edoardo Luigi Profazier, terzo con 46.65 (21.32, 25.33).
Lotta apertissima infine nelle coppie dove, in una sfida a due, avanti figurano Polina Polman-Gabriel Renoldi, in questo momento in vetta con 51.08 (29.12, 21.96), appena una lunghezza in più di Irina Napolitano-Edoardo Comi, secondi con 50.62 (28.24, 23.38).
CLASSIFICA SHORT PROGRAM JUNIOR INDIVIDUALE FEMMINILE
|FPl.
|Name
|Club
|Nation
|Points
|SP
|FS
|1
|Zoe MOSCA BARBERIS
|Skating Club Courmayeur
|
|52.07
|1
|2
|Beatrice SOLDATI
|Icelab
|
|50.25
|2
|3
|Ginevra CARRARO
|Icelab
|
|49.11
|3
|4
|Lea Marie CASTLUNGER
|Ice Club Alta Badia
|
|48.43
|4
|5
|Eleonora CIFERRI
|CPA Trento
|
|48.17
|5
|6
|Giulia OTTONELLI
|Artistique Vallee d’Aoste
|
|46.56
|6
|7
|Rebecca LO CASCIO
|Icelab
|
|44.86
|7
|8
|Nicole de ROSA
|CPA Trento
|
|42.96
|8
|9
|Sofia GADDO
|CPA Trento
|
|42.41
|9
|10
|Giulia Anna Rossana TODESCHINI
|Accademia del Ghiaccio
|
|41.96
|10
|11
|Ginevra Antonina VOLANTE
|Icelab
|
|40.95
|11
|12
|Martina PIVETTA
|Ice Team Sanve
|
|39.74
|12
|13
|Letizia MARTEGANI
|Varese Ghiaccio
|
|39.64
|13
|14
|Ornella MESSANA
|Cus Torino
|
|38.19
|14
|15
|Ilenia BOSCHETTI
|Icelab
|
|36.42
|15
|16
|Anna CASELLI
|Accademia del Ghiaccio
|
|34.89
|16
|17
|Elena VERCELLOTTI
|Ice Club Torino
|
|33.89
|17
|18
|Anghelina BONDARYEVA
|Icelab
|
|33.64
|18
|19
|Anna ZANIN
|Polisportiva Merano
|
|33.31
|19
|20
|Emily BOSCARO
|Polisportiva Merano
|
|33.29
|20
|21
|Giulia BELLINO
|Icelab
|
|33.11
|21
|22
|Sofia ROTA
|Pattinaggio Di Figura Asiago
|
|32.55
|22
|WD
|Carlotta BROGGINI
|Varese Ghiaccio
|
|WD
|Linda LEZUO
|Polisportiva Merano
|
CLASSIFICA SHORT PROGRAM JUNIOR COPPIE D’ARTISTICO
|FPl.
|Name
|Club
|Nation
|Points
|SP
|FS
|1
|Polina POLMAN / Gabriel RENOLDI
|Icelab/Icelab
|
|51.08
|1
|2
|Irina NAPOLITANO / Edoardo COMI
|Icelab/Icelab
|
|50.62
|2
CLASSIFICA SHORT PROGRAM JUNIOR INDIVIDUALE MASCHILE
|FPl.
|Name
|Club
|Nation
|Points
|SP
|FS
|1
|Nikolay di TRIA
|Icelab
|
|56.92
|1
|2
|Matteo MARCHIONI
|Val Di Fassa Artistico Ghiacci
|
|51.17
|2
|3
|Edoardo Luigi PROFAIZER
|Icelab
|
|46.65
|3
|4
|Federico BERRUTO
|Ice Club Torino
|
|43.25
|4
|5
|Davide TOMAS
|Accademia del Ghiaccio
|
|42.13
|5
|6
|Giovanni AVOLIO
|Accademia del Ghiaccio
|
|41.82
|6
|7
|Tommaso Vittorio SACCONE
|Accademia del Ghiaccio
|
|38.23
|7
|8
|Nikita DOSSENA
|Ice Club Torino
|
|37.89
|8
|9
|Alessio COCCI
|Skating Club Anguillara
|
|33.96
|9