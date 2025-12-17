Pattinaggio Artistico

Pattinaggio artistico: classifica corta dopo lo shot femminile Junior agli italiani. Lotta aperta nelle coppie

Fabrizio Testa

Pubblicato

1 minuto fa

il

Polina Polman-Gabriel Renoldi/ International Skating Union-Figure Skating

Va in archivio la prima giornata di competizioni all’IceLab Arena di Bergamo, impianto sportivo teatro questa settimana dei Campionati Italiani 2025 di pattinaggio artistico. In questo day-1 si sono svolti i segmenti brevi delle specialità individuali e delle coppie d’artistico Junior, tutti contrassegnati da sfide interessanti. 

Classifica cortissima in tal senso in campo femminile, con la leadership arpionata da Zoe Mosca Barberis, la quale ha sfruttato la sua superiorità nelle components arrivando al punteggio di 52.07 (26.79, 25.28) precedendo Beatrice Soldati, seconda con 50.25 (27.29, 23.96), e Ginevra Carraro, terza con 49.11 (27.83, 21.28). 

Più definita la situazione tra i maschi, complice il primo posto di Nikolay Di Tria, il quale ha raggiunto quota 56.92 (26.16, 30.76), cinque in più di Matteo Marchioni, secondo con 51.17 (23.90, 27.27). Più staccato invece Edoardo Luigi Profazier, terzo con 46.65 (21.32, 25.33). 

Lotta apertissima infine nelle coppie dove, in una sfida a due, avanti figurano Polina Polman-Gabriel Renoldi, in questo momento in vetta con 51.08 (29.12, 21.96), appena una lunghezza in più di Irina Napolitano-Edoardo Comi, secondi con 50.62 (28.24, 23.38).

CLASSIFICA SHORT PROGRAM JUNIOR INDIVIDUALE FEMMINILE

FPl. Name Club Nation Points SP FS
1 Zoe MOSCA BARBERIS Skating Club Courmayeur
ITA
52.07 1
2 Beatrice SOLDATI Icelab
ITA
50.25 2
3 Ginevra CARRARO Icelab
ITA
49.11 3
4 Lea Marie CASTLUNGER Ice Club Alta Badia
ITA
48.43 4
5 Eleonora CIFERRI CPA Trento
ITA
48.17 5
6 Giulia OTTONELLI Artistique Vallee d’Aoste
ITA
46.56 6
7 Rebecca LO CASCIO Icelab
ITA
44.86 7
8 Nicole de ROSA CPA Trento
ITA
42.96 8
9 Sofia GADDO CPA Trento
ITA
42.41 9
10 Giulia Anna Rossana TODESCHINI Accademia del Ghiaccio
ITA
41.96 10
11 Ginevra Antonina VOLANTE Icelab
ITA
40.95 11
12 Martina PIVETTA Ice Team Sanve
ITA
39.74 12
13 Letizia MARTEGANI Varese Ghiaccio
ITA
39.64 13
14 Ornella MESSANA Cus Torino
ITA
38.19 14
15 Ilenia BOSCHETTI Icelab
ITA
36.42 15
16 Anna CASELLI Accademia del Ghiaccio
ITA
34.89 16
17 Elena VERCELLOTTI Ice Club Torino
ITA
33.89 17
18 Anghelina BONDARYEVA Icelab
ITA
33.64 18
19 Anna ZANIN Polisportiva Merano
ITA
33.31 19
20 Emily BOSCARO Polisportiva Merano
ITA
33.29 20
21 Giulia BELLINO Icelab
ITA
33.11 21
22 Sofia ROTA Pattinaggio Di Figura Asiago
ITA
32.55 22
WD Carlotta BROGGINI Varese Ghiaccio
ITA
WD Linda LEZUO Polisportiva Merano
ITA

CLASSIFICA SHORT PROGRAM JUNIOR COPPIE D’ARTISTICO

FPl. Name Club Nation Points SP FS
1 Polina POLMAN / Gabriel RENOLDI Icelab/Icelab
ITA
51.08 1
2 Irina NAPOLITANO / Edoardo COMI Icelab/Icelab
ITA
50.62 2

CLASSIFICA SHORT PROGRAM JUNIOR INDIVIDUALE MASCHILE

FPl. Name Club Nation Points SP FS
1 Nikolay di TRIA Icelab
ITA
56.92 1
2 Matteo MARCHIONI Val Di Fassa Artistico Ghiacci
ITA
51.17 2
3 Edoardo Luigi PROFAIZER Icelab
ITA
46.65 3
4 Federico BERRUTO Ice Club Torino
ITA
43.25 4
5 Davide TOMAS Accademia del Ghiaccio
ITA
42.13 5
6 Giovanni AVOLIO Accademia del Ghiaccio
ITA
41.82 6
7 Tommaso Vittorio SACCONE Accademia del Ghiaccio
ITA
38.23 7
8 Nikita DOSSENA Ice Club Torino
ITA
37.89 8
9 Alessio COCCI Skating Club Anguillara
ITA
33.96 9
