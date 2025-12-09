Patrick Mouratoglou rivela chi potrebbe essere il terzo incomodo nel duopolio Sinner-Alcaraz

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner hanno dominato la stagione del tennis e tutto fa pensare che continueranno così anche nel 2026. Si è alla ricerca di un terzo giocatore che possa sfidarli per i titoli più importanti. Novak Djokovic è una certezza, ma nello stesso tempo, la sua condizione fisica è un’incognita, quindi, a oggi, non c’è un chiaro contendente per sfidare lo spagnolo e l’italiano.

Sebbene ci siano diversi candidati – da Félix Auger-Aliassime a Ben Shelton e João Fonseca – un uomo si distingue: Jack Draper. Di questo avviso è il tecnico francese Patrick Mouratoglou, ex allenatore di Naomi Osaka, Serena Williams e Holger Rune.

Il britannico, vincitore del titolo a Indian Wells nel 2025, ha disputato un’ottima stagione sulla terra battuta, la superficie su cui aveva giocato meno, raggiungendo la finale a Madrid e i quarti di finale a Roma. Tuttavia, lo sforzo fisico di quei mesi ha avuto ripercussioni sulla sua spalla, e da settembre ha dovuto fermarsi. Mouratoglou ritiene che il giocatore del Regno Unito abbia le armi per contrastare l’altoatesino e l’iberico, avendo già battuto lo spagnolo due volte e l’italiano in una circostanza.

“L’ho detto diversi anni fa: penso che se Jack riuscirà a non infortunarsi, diventerà uno dei primi cinque giocatori del ranking, senza dubbio. Ha il potenziale per competere con Alcaraz e Sinner. Ha sicuramente tutto. Penso che abbia la mentalità giusta, che è la cosa più importante“, ha dichiarato in un’intervista a ITV.

“Draper è un giocatore incredibile. Credo che sia molto ambizioso e intelligente. Mi piace molto e penso che giochi benissimo. È anche molto potente. Il suo problema principale negli ultimi anni sono stati gli infortuni. E anche se ha giocato solo sei mesi all’anno, è tra i primi 10. Questo la dice lunga“, ha concluso.