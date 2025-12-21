Patrick Baumgartner fa sognare anche nel bob a 2, poi è 5° a Sigulda. Solito tris tedesco

Patrick Baumgartner lotta per un podio brillante ma lo sfiora solamente. L’altoatesino, ad ogni modo, si conferma in crescita e si avvicina al consueto dominio tedesco. Johannes Lochner si è infatti aggiudicato la seconda prova di Sigulda (Lettonia) valevole come quarto appuntamento della Coppa del Mondo di bob a 2 maschile 2025-2026 aprendo un podio tutto teutonico.

Sul budello baltico Johannes Lochner si è rifatto dopo il secondo posto di ieri e ha centrato il terzo successo stagionale con il tempo complessivo di 1:38.84 (49.40 nella prima manche e 49.44 nella seconda) con un margine di vantaggio notevole, ovvero 53 centesimi, sul suo arci-rivale Francesco Friedrich (49.67 e 49.70), mentre completa il podio il loro connazionale Adam Ammour (49.95 e 49.71) a 82.

Quarta posizione per lo svizzero Michael Vogt (49.91 e 49.87) a 94 centesimi davanti proprio a Patrick Baumgartner (49.86 nella prima manche e 49.97 nella seconda nella quale ha pagato un po’ troppo una partenza non incisiva) a 99. Sesto lo statunitense Frank Del Duca (49.92 e 49.98) a 1.06, settimo il britannico Brad Hall (50.05 e 49.96) a 1.17, quindi ottavo il sud-coreano Jinsu Kim (49.90 e 50.14) a 1.20. Nona posizione per l’austriaco Markus Treichl (50.20 e 49.99) a 1.35 quindi completa la top10 lo svizzero Cedric Follador (50.24 e 49.97) a 1.37.

A questo punto la classifica generale vede al comando Johannes Lochner con 885 punti contro gli 855 di Francesco Friedrich che torna, quindi, a 30 lunghezze di distacco. Terzo Adam Ammour con 800, quindi ottavo Patrick Baumgartner con 608.