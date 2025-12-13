Patrick Baumgartner ancora tra i migliori: podio sfiorato alle spalle dei tedeschi a Lillehammer

Ci sono i tedeschi, dominatori, da anni, della disciplina, poi però c’è una bandiera tricolore alle loro spalle, qualcosa al quale solo da poco tempo stiamo facendo l’abitudine, ma che fa sempre gioire. La Coppa del Mondo di bob vede ancora Patrick Baumgartner tra i migliori: l’azzurro dopo il podio di Igls conquista il quarto posto a Lillehammer nel 4.

Nella seconda discesa, con il ghiaccio un po’ rovinato, il quartetto azzurro con Fantazzini, Mircea e Bilotti non è riuscito a far la differenza, ma in ogni caso è arrivato un piazzamento di qualità, che vale anche la quarta posizione nella classifica di specialità. I centesimi di distacco dal podio sono 18, quelli dalla vittoria 34, tutt’altro che un’infinità.

A vincere è Johannes Lochner che trova il secondo successo stagionale nel 4 dopo Cortina: 1’39”88 e rimonta vincente per beffare di 14 centesimi Francesco Friedrich. Terzo è il giovane arrembante Adam Ammour, a completare l’ennesima tripletta tedesca.

Domani si replica: altra gara per il 4 in Norvegia, obiettivo per Baumgartner quello di avvicinare nuovamente il podio.