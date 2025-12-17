Paris: “Sulla Saslong tutto è possibile. Speriamo l’Italia sia davanti”

È tutto pronto per l’inizio di un’entusiasmante tre giorni di gare su una delle piste storiche del Circo Bianco. La discesa in programma domani, orario d’inizio alle ore 11:45, apre il trittico di gare della tappa di Coppa del Mondo di sci alpino maschile in Val Gardena. Le avverse condizioni meteo hanno costretto gli organizzatori e la FIS ad annullare l’odierna prova, ma tutto sembra pronto per la disputa della gara che recupera quella annullata a Beaver Creek.

Nell’unica prova disputata ieri Dominik Paris ha risposto presente ed ha chiuso la sua performance in terza posizione, staccato di 78 centesimi dall’inarrivabile fenomeno elvetico Marco Odermatt. L’azzurro, che sulla Saslong ha trionfato nel 2023, sembra avere tutte le carte in regola per una gara da protagonista e nelle dichiarazioni della vigilia non si nasconde.

Sul risultato in prova e le condizioni meteo della gara: “La prova è andata abbastanza bene, domani in gara la pista sarà più breve e con la pioggia potrebbero esserci dei cambiamenti. Spero di trovare condizioni simili tra noi del gruppo top: sono abbastanza positivo, se azzecco tutto posso essere veloce“.

Il pronostico per una gara nella quale qualsiasi risultato potrebbe diventare possibile: “Chi vedo bene? Ah, sicuramente Paris! A parte gli scherzi, ovviamente gli svizzeri, gli austriaci, gli americani, norvegesi: sulla Saslong è tutto possibile. Speriamo che anche l’Italia sia lì e presente”.