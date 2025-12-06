Tennis
Parata di big alla United Cup: 5 top-10 per aprire la stagione di tennis. E l’Italia svela il capitano…
La nuova stagione del grande tennis sarà aperta dalla United Cup, la competizione per Nazionali miste che andrà in scena da venerdì 2 a domenica 11 gennaio sul cemento di Perth e Sydney. All’evento, che fa da antipasto agli Australian Open (il primo Slan dell’annata agonistica, che scatterà il 18 gennaio a Melbourne), parteciperanno diciotto Paesi, ognuno rappresentato da tre uomini e tre donne. Sono annunciati cinque top-10 sul fronte maschile e quattro delle migliori dieci giocatrici del mondo.
L’Italia sarà rappresentata in singolare da Jasmine Paolini (numero 8) e Flavio Cobolli (numero 22), che indosseranno nuovamente la maglia azzurra dopo aver alzato al cielo rispettivamente la BJK Cup e la Coppa Davis poche settimane fa. Il più alto nel ranking ATP sarà il tedesco Alexander Zverev, numero 3 del mondo che spera in una gioia dopo l’eliminazione rimediata con la Germania nella corsa verso l’Insalatiera.
Inseguiranno il grande colpaccio anche lo statunitense Taylor Fritz (6), l’australiano Alex de Minaur (7), il canadese Felix Auger-Aliassime (8) e il britannico Jack Draper (10). Proprio gli USA saranno tra i grandi favoriti della vigilia visto che potranno fare affidamento anche su Coco Gauff (3), ma non saranno da sottovalutare nemmeno la Gran Bretagna con Emma Raducanu (29). La Polonia si affiderà a Iga Swiatek (2), spalleggiata da Hubert Hurkacz. Tra i big vanno menzionati anche il ceco Jakub Mensik, il francese Arthur Rinderknech, il greco Stefanos Tsitsipas, l’olandese Tallon Grieksoor.
Il norvegese Casper Ruud è numero 12 del mondo, ma non ha una compagna di livello (Malene Helgo è numero 478), mentre la Svizzera punta sui veterani Stan Wawrinka e Belinda Bencic. Sono stati nominati anche i capitani: per l’Italia ci sarà Stefano Cobolli (papà e allenatore di Flavio), per la Germania il papà di Zverev, per l’Australia un mito come Lleyton Hewitt.
CONVOCATI UNITED CUP 2026
USA
Uomini: Taylor Fritz, Mackenzie McDonald, Christian Harrison.
Donne: Coco Gauff, Varvara Lepchenko, Nicole Melichar-Martinez.
Capitano: Michael Russell
CANADA
Uomini: Felix Auger-Aliassime, Alexis Galarneau, Cleeve Harper.
Donne: Victoria Mboko, Kayla Cross, Gabriela Dabrowski.
Capitano: Gabriela Dabrowski
ITALIA
Uomini: Flavio Cobolli, Andrea Pellegrino, Andrea Vavassori.
Donne: Jasmine Paolini, Nuria Brancaccio, Sara Errani.
Capitano: Stefano Cobolli
AUSTRALIA
Uomini: Alex de Minaur, Jason Kubler, John-Patrick Smith
Donne: Maya Joint, Maddison Inglis, Storm Hunter
Capitano: Lleyton Hewitt
GRAN BRETAGNA
Uomini: Jack Draper, Billy Harris, Llyod Glasspool
Donne: Emma Raducanu, Mingge Xu, Olivia Nicholls
Capitano: Tim Henman
GERMANIA
Uomini: Alexander Zverev, Patrick Zahraj, Kevin Krawietz
Donne: Eva Lys, Laura Siegemund, Mina Hodzic
Capitano: Alexander Zverev Sr.
BELGIO
Uomini: Zizou Bergs, Kimmer Coppejans, Sander Gille
Donne: Elise Mertens, Greet Minnen, Lara Salden
Capitano: Christopher Heyman
FRANCIA
Uomini: Arthur Rinderknech, Geoffrey Blancaneaux, Edouard Roger-Vasselin
Donne: Lois Boisson, Leolia Jeanjean, Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah
Capitano: Lucas Pouille
POLONIA
Uomini: Hubert Hurkacz, Daniel Michalski, Jan Zielinski
Donne: Iga Swiatek, Katarzyna Kawa, Katarzyna Piter
Capitano: Mateusz Terczynski
SPAGNA
Uomini: Jaume Munar, Carlos Taberner, Inigo Cervantes
Donne: Jessica Bouzas Maneiro, Andrea Lazaro Garcia, Yvonne Cavalle-Reimers
Capitano: Miguel Sanchez
CECHIA
Uomini: Jakub Mensik, Dalibor Svrcina, Adam Pavlasek
Donne: Barbora Krejcikova, Linda Fruhvirtova, Miriam Skoch
Capitano: Jiri Novak
GRECIA
Uomini: Stefanos Tsitsipas, Stefanos Sakellaridis, Petros Tsitsipas
Donne: Maria Sakkari, Despina Papamichail, Sapfo Sakellaridi
Capitano: Petros Tsitsipas
GIAPPONE
Uomini: Shintaro Mochizuki, Yasutaka Uchiyama
Donne: Naomi Osaka, Nao Hibino
Capitano: Go Soeda
ARGENTINA
Uomini: Sebastian Baez, Marco Trungelliti, Guido Andreozzi
Donne: Solana Sierra, Maria Lourdes Carle, Nicole Fossa Huergo
Capitano: Sebastian Gutierrez
PAESI BASSI
Uomini: Tallon Griekspoor, Guy Den Ouden, David Pel
Donne: Suzan Lamens, Eva Vedder, Demi Schuurs
Capitano: Tallon Griekspoor
SVIZZERA
Uomini: Stan Wawrinka, Jakub Paul, Luca Castelnuovo
Donne: Belinda Bencic, Celine Naef, Naima Karamoko
Capitano: Stan Wawrinka
NORVEGIA
Uomini: Casper Ruud, Viktor Durasovic
Donne: Malene Helgo, Astrid Brune Olsen, Ulrikke Elkeri
Capitano: Christian Ruud
CINA
Uomini: Zhizhen Zhang, Rigele Te, Aoran Wang
Donne: Zhu Lin, Xiaodi You
Capitano: Di Wu