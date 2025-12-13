Pallanuoto
Pallanuoto: si chiude il girone di andata di A1, successi esterni per Savona ed Ortigia
Ultime partite prima della pausa invernale per il campionato italiano di Serie A1 di pallanuoto maschile. In scena oggi i posticipi della tredicesima giornata che ha visto le prime cinque partite svolgersi ieri. Successi esterni per Ortigia e, soprattutto, RN Savona: i liguri battendo nel derby l’Iren Quinto si avvicinano all’AN Bresia, ora distante solamente tre lunghezze. Prossimo appuntamento il nuovo anno dopo gli Europei.
13ª giornata
Venerdì 12 dicembre
Ranieri Impiantistica CN Posillipo-Roma Vis Nova Pallanuoto 17-15
Pro Recco Waterpolo-AN Brescia Team 13-11
Pallanuoto Trieste-RN Nuoto Salerno 16-12
AC Group Canottieri Napoli-Training Academy Olympic Roma 10-7
De Akker Team-RN Florentia 15-11
Sabato 13 dicembre
Telimar-CC Ortigia 1928 9-16
Iren Genova Quinto-Banco BPM RN Savona 11-17
Classifica
Pro Recco Waterpolo 39
AN Brescia Team 36
Banco BPM RN Savona 33
Ranieri Impiantistica CN Posillipo 26
Pallanuoto Trieste 21
De Akker Team 19
Iren Genova Quinto 18
AC Group Canottieri Napoli 18
Training Academy Olympic Roma 17
Roma Vis Nova Pallanuoto 14
RN Nuoto Salerno 13
Telimar 9
CC Ortigia 1928 7
RN Florentia 3