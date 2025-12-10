Pallanuoto
Pallanuoto, Serie A1 femminile 2025-2026: L’Ekipe Orizzonte chiude l’anno con la vittoria sul Bogliasco
Ultima partita di questa stagione per la Serie A1 di pallanuoto femminile che ora andrà in pausa fino all’anno nuovo. In scena a Catania il recupero della settima giornata: tutto facile per le padrone di casa de L’Ekipe Orizzonte che si impongono per 15-6 sul Bogliasco, agguantando la terza posizione in graduatoria, ad una sola lunghezza dalla coppia SIS Roma e Rapallo.
L’EKIPE ORIZZONTE-AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951 15-6
L’EKIPE ORIZZONTE: G. Condorelli, B. Halligan 1, C. Meggiato 1, G. Viacava 2, V. Sbruzzi, D. Bettini 1, A. Longo 1, C. Tabani 1, D. E. Jackovich 2, C. Marletta 2, B. Cassara’ 2, M. Leone 1, L. Scibona, G. Gagliardi 1, B. Gulizia. All. Miceli
AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951: V. Uccella, E. Bianco 1, G. Bozzo, A. Banchi, K. Howarth, L. Virzi, E. Hardy 2, R. Rogondino, C. Paganuzzi 1, V. Santoro, M. Carpaneto 2, B. Bo, S. Bozzo. All. Sinatra
Arbitri: Magnesia e Naccari
Note
Parziali: 5-1 4-2 5-2 1-1 Uscita per limite di falli Howarth (B) nel secondo tempo. Condorelli (C) para un rigore a Bianco a 4’46” del primo tempo. Scibona (C) subentra a Condorelli sul finire del terzo tempo. Spettatori 100 circa.
Classifica
SIS Roma 23
Rapallo Pallanuoto 23
L’Ekipe Orizzonte 22
Pallanuoto Trieste 17
Smile Cosenza Pallanuoto 16
Plebiscito Padova 15
AGN Energia Bogliasco 1951 10
Brizz Nuoto 6
Nautilus Civitavecchia 3
Iren Tauride L. Locatelli Genova 0