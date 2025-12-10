Pallanuoto
Pallanuoto, Serie A1 2025-2026: RN Savona non sbaglia nel posticipo e vola al terzo posto
Impegno probante ma missione compiuta per l’RN Savona. Posticipo della dodicesima giornata della Serie A1 di pallanuoto maschile che ha visto i liguri ospitare il Telimar: partita dura, vinta 17-13, che vale però il terzo posto in solitaria in classifica, a sei punti di distanza da Pro Recco e AN Brescia, ma con un nettissimo vantaggio sulle inseguitrici.
Partita che si è decisa sul finale, con il Telimar sempre pronto a rispondere all’allungo dei liguri. Prestazione devastante da parte dell’ungherese Oliver Leinweber, autore di sei reti.
BANCO BPM RN SAVONA-TELIMAR 17-13
BANCO BPM RN SAVONA: M. Del Lungo, N. Rocchi, L. Damonte, P. Figlioli 3, D. Occhione 2, V. Rizzo 1, A. Gullotta 1, L. Bruni 3, A. Condemi, M. Guidi, O. Leinweber 6, E. Marini 1, A. Turazzini, T. Cora. All. Angelini
TELIMAR: F. Massaro, P. Mangiante 1, U. Vucurovic 3, N. Saveljic 2, G. Boggiano 2, T. Alfonso Pozo 2, A. Giliberti 1, J. Muscat Melito, E. Fabiano, R. Lo Dico 2, F. Pettonati, C. Mandala’, A. Di Bella, G. Taormina. All. Baldineti
Arbitri: Bianco e Petronilli
Note
Parziali: 4-4 5-4 4-3 4-2 Massaro (T) para un rigore a Leinweber a 0’23” del terzo tempo. Ammonito il tecnico Angelini (S) a 2’43” del terzo tempo. Spettatori 100 circa.
Classifica
Pro Recco Waterpolo 36
AN Brescia Team 36
Banco BPM RN Savona 30
Ranieri Impiantistica CN Posillipo 23
Pallanuoto Trieste 18
Iren Genova Quinto 18
Training Academy Olympic Roma 17
De Akker Team 16
AC Group Canottieri Napoli 15
Roma Vis Nova Pallanuoto 14
RN Nuoto Salerno 13
Telimar 9
CC Ortigia 1928 4
RN Florentia 3