Pallanuoto, Serie A1 2025-2026: RN Savona non sbaglia nel posticipo e vola al terzo posto

Impegno probante ma missione compiuta per l’RN Savona. Posticipo della dodicesima giornata della Serie A1 di pallanuoto maschile che ha visto i liguri ospitare il Telimar: partita dura, vinta 17-13, che vale però il terzo posto in solitaria in classifica, a sei punti di distanza da Pro Recco e AN Brescia, ma con un nettissimo vantaggio sulle inseguitrici.

Partita che si è decisa sul finale, con il Telimar sempre pronto a rispondere all’allungo dei liguri. Prestazione devastante da parte dell’ungherese Oliver Leinweber, autore di sei reti.

BANCO BPM RN SAVONA-TELIMAR 17-13

BANCO BPM RN SAVONA: M. Del Lungo, N. Rocchi, L. Damonte, P. Figlioli 3, D. Occhione 2, V. Rizzo 1, A. Gullotta 1, L. Bruni 3, A. Condemi, M. Guidi, O. Leinweber 6, E. Marini 1, A. Turazzini, T. Cora. All. Angelini

TELIMAR: F. Massaro, P. Mangiante 1, U. Vucurovic 3, N. Saveljic 2, G. Boggiano 2, T. Alfonso Pozo 2, A. Giliberti 1, J. Muscat Melito, E. Fabiano, R. Lo Dico 2, F. Pettonati, C. Mandala’, A. Di Bella, G. Taormina. All. Baldineti

Arbitri: Bianco e Petronilli

Note

Parziali: 4-4 5-4 4-3 4-2 Massaro (T) para un rigore a Leinweber a 0’23” del terzo tempo. Ammonito il tecnico Angelini (S) a 2’43” del terzo tempo. Spettatori 100 circa.

Classifica

Pro Recco Waterpolo 36

AN Brescia Team 36

Banco BPM RN Savona 30

Ranieri Impiantistica CN Posillipo 23

Pallanuoto Trieste 18

Iren Genova Quinto 18

Training Academy Olympic Roma 17

De Akker Team 16

AC Group Canottieri Napoli 15

Roma Vis Nova Pallanuoto 14

RN Nuoto Salerno 13

Telimar 9

CC Ortigia 1928 4

RN Florentia 3