Pallanuoto
Pallanuoto, Serie A1 2025-2026: Pro Recco e AN Brescia proseguono a braccetto
Undicesimo turno per la Serie A1 2025-2026 di pallanuoto al maschile. Tutto ancora in parità in vetta alla graduatoria: Pro Recco e AN Brescia non sbagliano e proseguono il cammino perfetto a punteggio pieno. Domani in programma il posticipo, con il big match della giornata a Napoli tra Posillipo e RN Savona.
11ª giornata
Sabato 6 dicembre
Pallanuoto Trieste-Training Academy Olympic Roma 10-11
AC Group Canottieri Napoli-CC Ortigia 1928 11-10
Telimar-RN Florentia 8-9
Iren Genova Quinto-De Akker Team 16-13 dtr (12-12)
RN Nuoto Salerno-AN Brescia Team 9-19
Pro Recco Waterpolo-Roma Vis Nova Pallanuoto 25-9
Domenica 7 dicembre
15:00 Ranieri Impiantistica CN Posillipo-Banco BPM RN Savona
Classifica
Pro Recco Waterpolo 33
AN Brescia Team 33
Banco BPM RN Savona* 24
Ranieri Impiantistica CN Posillipo* 20
Pallanuoto Trieste 18
Training Academy Olympic Roma 17
Iren Genova Quinto 15
Roma Vis Nova Pallanuoto 14
RN Nuoto Salerno 13
De Akker Team 13
AC Group Canottieri Napoli 12
Telimar 9
CC Ortigia 1928 4
RN Florentia 3
*una partita in meno