Pallanuoto, Serie A1 2025-2026: Pro Recco e AN Brescia proseguono a braccetto

Undicesimo turno per la Serie A1 2025-2026 di pallanuoto al maschile. Tutto ancora in parità in vetta alla graduatoria: Pro Recco e AN Brescia non sbagliano e proseguono il cammino perfetto a punteggio pieno. Domani in programma il posticipo, con il big match della giornata a Napoli tra Posillipo e RN Savona.

11ª giornata

Sabato 6 dicembre

Pallanuoto Trieste-Training Academy Olympic Roma 10-11

AC Group Canottieri Napoli-CC Ortigia 1928 11-10

Telimar-RN Florentia 8-9

Iren Genova Quinto-De Akker Team 16-13 dtr (12-12)

RN Nuoto Salerno-AN Brescia Team 9-19

Pro Recco Waterpolo-Roma Vis Nova Pallanuoto 25-9

Domenica 7 dicembre

15:00 Ranieri Impiantistica CN Posillipo-Banco BPM RN Savona

Classifica

Pro Recco Waterpolo 33

AN Brescia Team 33

Banco BPM RN Savona* 24

Ranieri Impiantistica CN Posillipo* 20

Pallanuoto Trieste 18

Training Academy Olympic Roma 17

Iren Genova Quinto 15

Roma Vis Nova Pallanuoto 14

RN Nuoto Salerno 13

De Akker Team 13

AC Group Canottieri Napoli 12

Telimar 9

CC Ortigia 1928 4

RN Florentia 3

*una partita in meno