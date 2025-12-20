Pallanuoto, l’Italia batte di misura l’Ungheria in amichevole a Budapest

A Budapest, nell’ambito del common training di preparazione in vista degli Europei 2026 di pallanuoto, l’Italia supera i padroni di casa dell’Ungheria con il punteggio di 14-15 nell’amichevole disputata alla Piscina Komjadi della capitale magiara a conclusione del collegiale.

L’Italia si impone di misura per 15-14 anche grazie alle triplette messe a segno da Di Somma e Condemi, dopo essere stata anche in vantaggio di 4 reti nella prima parte di gara. L’Ungheria, guidata dal CT Varga, pareggia più volte, anche in virtù dei 4 gol siglati da Vince Vigvári, ma il Settebello reagisce e porta a casa il successo.

Il capitano dell’Italia, Marco Del Lungo, commenta al sito federale: “Abbiamo disputato sicuramente una buona partita. Ci ha dato molte informazioni sulle quali poter lavorare già da domani in vista degli Europei. È un bel risultato, ma dobbiamo tenere la testa bassa fino alla fine“.

Mario Del Basso coglie le indicazioni fornite dal match: “È stato un test importante. L’importante era trovare il ritmo contro una Nazionale molto forte fisicamente qual è l’Ungheria. Il commissario tecnico Alessandro Campagna ci indicherà la strada giusta“.

TABELLINO

UNGHERIA-ITALIA 14-15

UNGHERIA: Csoma, Angyal 2, Mészáros 1, Nagy 3, Vi. Vigvári 4 (1 rig.), Tátrai 3, Varga 1, Burián, Kovács, Ve. Vigvári, Jansik, Batizi, Vogel, Vismeg. All. Varga.

ITALIA: Del Lungo, Cassia, Alesiani 1, Del Basso 2, Ferrero 2, Di Somma 3 (1 rig.), Dolce 2, Gianazza, Iocchi Gratta 1, Bruni, Condemi 3, Panerai, De Michelis, Balzarini 1. All. Campagna.

Arbitri: Rakovec e Franulovic.

Note – Parziali 4-6, 5-4, 3-4, 2-1. Uscito per limite di falli Nagy (U) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Ungheria 7/12 + un rigore e Italia 4/8 + un rigore. Del Lungo e De Michelis si alternano in porta.