Pallanuoto, il Brescia vince ed aggancia la Pro Recco in vista dello scontro diretto in Serie A1

Prosegue la dodicesima giornata della regular season della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto maschile, che vede il Brescia agganciare in testa alla classifica a punteggio pieno la Pro Recco: i lombardi regolano Trieste per 17-10 e tornano al primo posto assieme ai liguri in attesa dello scontro diretto di venerdì sera.

Rafforza il quarto posto il sempre più sorprendente Posillipo, che passa in casa dell’Ortigia per 14-17 e sale a quota 23, portandosi a +5 proprio sul Trieste, che viene anche agganciato dal Quinto, corsaro in casa della Florentia, sconfitta a domicilio per 10-15.

Vince in trasferta anche il De Akker Team, che passa in casa del Nuoto Salerno per 9-15 e lo stacca in classifica, salendo a quota 16. Importante affermazione della Canottieri Napoli, che vince lo scontro diretto in casa della Roma Vis Nova, battuta per 8-10, e scavalca i capitolini in classifica, portandosi virtualmente fuori dalla zona play-out. Domani alle 14.30 il posticipo tra Savona e Telimar.

SERIE A1 PALLANUOTO 2025-2026

Risultati e programma 12ª giornata

Lunedì 8 dicembre

Training Academy Olympic Roma-Pro Recco Waterpolo 6-18

Martedì 9 dicembre

CC Ortigia 1928-Ranieri Impiantistica CN Posillipo 14-17

RN Nuoto Salerno-De Akker Team 9-15

RN Florentia-Iren Genova Quinto 10-15

Roma Vis Nova Pallanuoto-AC Group Canottieri Napoli 8-10

An Brescia Team – Pallanuoto Trieste 17-10

Mercoledì 10 dicembre

Banco BPM RN Savona-Telimar ore 14.30

Classifica dopo 12 giornate

Pro Recco Waterpolo 36

AN Brescia Team 36

Banco BPM RN Savona* 27

Ranieri Impiantistica CN Posillipo 23

Pallanuoto Trieste 18

Iren Genova Quinto 18

Training Academy Olympic Roma 17

De Akker Team 16

AC Group Canottieri Napoli 15

Roma Vis Nova Pallanuoto 14

RN Nuoto Salerno 13

Telimar* 9

CC Ortigia 1928 4

RN Florentia 3

* = una partita in meno