Pallanuoto, i convocati dell’Italia per gli Europei 2026: da sciogliere il nodo del secondo di Del Lungo

Il commissario tecnico dell’Italia della pallanuoto maschile, Alessandro Campagna, ha scelto gli uomini con cui disputare gli Europei 2026 di pallanuoto maschile, che andranno in scena a Belgrado, in Serbia, dal 10 al 25 gennaio.

Nella città balcanica il Settebello, inserito nel Girone D, affronterà nella prima fase, nell’ordine, Turchia, Slovacchia e Romania. Le prime tre classificate di ciascun girone della prima fase formeranno poi due gruppi da sei squadre.

Al termine della seconda fase, le prime due classificate di ciascun raggruppamento si qualificheranno per le semifinali, mentre le altre disputeranno le finali di consolazione dal 5° al 12° posto. Al momento gli azzurri selezionati sono 16, poiché resta da sciogliere il nodo del secondo di Del Lungo.

Nell’elenco diramato dopo l’amichevole vinta col Montenegro, infatti, oltre a Marco Del Lungo, figurano anche i portieri Francesco De Michelis e Tommaso Baggi Necchi, che sono in ballottaggio. Il secondo di Del Lungo è De Michelis, il quale però al momento ha la febbre, e Baggi Necchi è l’alternativa.

Agli Europei di Belgrado, però, i convocati dovranno essere 15: l’ultimo taglio arriverà a ridosso dell’evento, quando si capirà se De Michelis avrà recuperato dallo stato febbrile. Per il resto le decisioni di Campagna sono definitive.

Rispetto al gruppo che aveva vinto in amichevole in Ungheria e che aveva proseguito la preparazione sino alla sfida col Montenegro, gli ultimi azzurri esclusi dalla rosa per gli Europei sono Federico Panerai, Andrea Mladossich, Andrea Patchaliev, Mario Guidi, Alessandro Gullotta e Davide Occhione.

I CONVOCATI DELL’ITALIA PER GLI EUROPEI DI PALLANUOTO

Tommaso Baggi Necchi, Alessandro Balzarini, Mario Del Basso, Vincenzo Dolce, Tommaso Gianazza, Jacopo Alesiani, Filippo Ferrero (AN Brescia), Edoardo Di Somma (Ferencvaros), Francesco De Michelis (Olympic Roma), Francesco Cassia, Francesco Condemi, Matteo Iocchi Gratta, (Pro Recco Waterpolo), Lorenzo Bruni, Marco Del Lungo (RN Savona), Mattia Antonucci (Roma Vis Nova), Alessandro Carnesecchi (CC Ortigia 1928).

Nota: al momento i giocatori convocati sono 16, con i portieri Francesco De Michelis e Tommaso Baggi Necchi in ballottaggio. Il secondo di Del Lungo è De Michelis, che al momento ha la febbre, e Baggi Necchi è la sua alternativa. A Belgrado saranno in 15.