Pallanuoto
Pallanuoto femminile, Rapallo e SIS Roma in testa alla Serie A1 al termine del girone d’andata
In attesa del recupero tra Orizzonte e Bogliasco, fissato per mercoledì 10 dicembre, si disputa la nona ed ultima giornata del girone d’andata della regular season della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto femminile, che si ferma per gli Europei di gennaio.
Si conferma la coppia di testa: comandano la classifica a quota 23 la SIS Roma, che domina il big match di giornata passando in casa della Plebiscito Padova per 11-16, ed il Rapallo, che liquida per 28-5 la Locatelli Genova. Terza posizione a -4 per l’Orizzonte, corsaro a Cosenza per 8-14.
Si prende il quarto posto, approfittando degli stop di calabresi e patavine, Trieste, che regola con un largo 19-9 la Brizz Nuoto. In ottica play-out importante vittoria del Bogliasco, che passa per 7-13 in casa del Civitavecchia e puntella il settimo posto.
SERIE A1 PALLANUOTO FEMMINILE 2025-2026
Risultati 9ª giornata
Sabato 6 dicembre
Smile Cosenza Pallanuoto-L’Ekipe Orizzonte 8-14
Pallanuoto Trieste-Brizz Nuoto 19-9
Nautilus Civitavecchia-AGN Energia Bogliasco 1951 7-13
Plebiscito Padova-SIS Roma 11-16
Rapallo Pallanuoto-Iren Tauride L. Locatelli Genova 28-5
Classifica dopo la 9ª giornata
SIS Roma 23
Rapallo Pallanuoto 23
L’Ekipe Orizzonte* 19
Pallanuoto Trieste 17
Smile Cosenza Pallanuoto 16
Plebiscito Padova 15
AGN Energia Bogliasco 1951* 10
Brizz Nuoto 6
Nautilus Civitavecchia 3
Iren Tauride L. Locatelli Genova 0
* = una partita in meno