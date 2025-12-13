Pallanuoto
Pallanuoto femminile, Plebiscito Padova vince e resta a punteggio pieno in Euro Cup
Prosegue la marcia vincente della Plebiscito Padova nella prima fase a gironi dell’Euro Cup 2025-2026 di pallanuoto femminile: nella terza giornata del Gruppo C le patavine superano le transalpine del Grand Nancy AC con il netto score di 20-7 (7-3, 1-2, 4-1, 8-1) e restano a punteggio pieno al termine del girone d’andata.
Il match viene indirizzato già nel primo quarto, con le venete subito a +4 sul 7-3, poi le francesi, giunte a Padova con sole 9 atlete, provano a restare in partita, tornando a -3 a metà gara, sull’8-5. Nel terzo periodo, però le patavine doppiano le transalpine sul 12-6, infine dilagano nell’ultimo quarto sino al 20-7 conclusivo. Tra le padrone di casa poker per Bacelle e Perkins, tripletta per Breda.
Nel Gruppo D osserva un turno di riposo la Pallanuoto Trieste, mentre vincono le spagnole del Catalunya, che piegano le magiare del Keruleti TVE, sconfitte per 21-12 (6-2, 4-3, 6-3, 5-4), con le iberiche che marcano i primi punti, lasciando le ungheresi al palo, mentre le alabardate sono a punteggio pieno a quota 6.
EURO CUP PALLANUOTO FEMMINILE 2025-2026
Fase a gironi – 3ª giornata
Girone C
Plebiscito Padova-Grand Nancy AC 20-7 (7-3, 1-2, 4-1, 8-1)
Riposa: Zodiac CNAB
Classifica: Plebiscito Padova 6, Zodiac CNAB 3, Grand Nancy AC 0.
Girone D
EPlus CN Catalunya-Keruleti TVE 21-12 (6-2, 4-3, 6-3, 5-4)
Riposa: Pallanuoto Trieste
Classifica: Pallanuoto Trieste 6, EPlus CN Catalunya 3, Keruleti TVE 0.