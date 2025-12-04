Pallanuoto
Pallanuoto femminile, le migliori italiane dell’ottava giornata di A1: Emma Bacelle continua ad essere devastante
Emma Bacelle: continua ad essere devastante l’attaccante classe 2007 del Plebiscito Padova. Altro poker per lei e ovviamente Carlo Silipo l’ha già blindata in chiave nazionale.
Eleonora Bianco: il Bogliasco perde di misura in casa con il Cosenza, ma la giovanissima attaccante ligure, classe 2006, risponde presente e tiene la compagine viva con quattro reti.
Claudia Marletta: il ritorno a casa ha fatto bene alla fuoriclasse dell’Orizzonte Catania che ora vuole ritagliarsi ancora un ruolo importante con il Setterosa. Altra prestazione eccellente, quattro reti nella vittoria sul Trieste.
Sofia Giustini: SIS Roma troppo forte per il Rapallo, a tenere in vita le liguri c’è sempre la giocatrice del Settebello che sigla una cinquina.