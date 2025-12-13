Pallanuoto femminile, la SIS Roma vince e si qualifica ai quarti di Champions League

Alterne fortune per le formazioni italiane impegnate nel quarto turno della fase a gironi della Champions League 2025-2026 di pallanuoto femminile: la SIS Roma vince nei Paesi Bassi e si qualifica ai quarti di finale, mentre il Rapallo piega lo Spandau e tiene vive le speranze di qualificazione, infine si complica notevolmente il cammino de L’Ekipe Orizzonte, sconfitto in Spagna dal Sabadell.

Nel Gruppo D la SIS Roma passa in casa delle neerlandesi del ZV De Zaan, sconfitte per 13-15 (2-6, 4-3, 2-2, 5-4) e si qualifica aritmeticamente ai quarti di finale, portandosi a +6 sulle avversarie odierne, ma col vantaggio negli scontri diretti, a due turni dal termine. Il Sant Andreu, invece, vince in casa dell’One Eger per 7-13.

Nel Gruppo C tiene vive le speranze di qualificazione il Rapallo, che supera le tedesche dello Spandau 04 Berlino, battute per 17-8 (6-1, 3-4, 4-2, 4-1), anche se la vittoria del Ferencvaros in casa del Vouliagmeni per 8-13 potrebbe obbligare le liguri a dover vincere entrambi i match restanti per passare ai quarti.

Nel Gruppo B L’Ekipe Orizzonte è ad un passo dall’eliminazione dopo la sconfitta patita in casa del Sabadell, che si impone per 11-8 (4-1, 4-1, 1-3, 2-3), portandosi a +4 a due turni dal termine e col vantaggio negli scontri diretti contro le etnee. Già ai quarti il Mataró, che supera il Terrassa per 13-8 e resta a punteggio pieno.

CHAMPIONS LEAGUE PALLANUOTO FEMMINILE 2025-2026

Fase a gironi – 4ª giornata

(in grassetto le qualificate ai quarti)

Gruppo B

Astralpool CN Sabadell-L’Ekipe Orizzonte 11-8 (4-1, 4-1, 1-3, 2-3)

Assolim CN Mataró-CN Terrassa 13-8 (3-3, 3-2, 5-2, 2-1)

Classifica: Assolim CN Mataró 12, Astralpool CN Sabadell 8, L’Ekipe Orizzonte 4, CN Terrassa 0.

Gruppo C

Vouliagmeni NC-FTC Telekom Waterpolo 8-13 (2-3, 2-4, 2-4, 2-2)

Rapallo Pallanuoto-Spandau 04 Berlin 17-8 (6-1, 3-4, 4-2, 4-1)

Classifica: FTC Telekom Waterpolo 10, Vouliagmeni NC 8, Rapallo Pallanuoto 6, Spandau 04 Berlin 0.

Gruppo D

One Eger-CN Sant Andreu 7-13 (1-3, 4-1, 2-3, 0-6)

ZV De Zaan-SIS Roma 13-15 (2-6, 4-3, 2-2, 5-4)

Classifica: CN Sant Andreu 12, SIS Roma 9, ZV De Zaan 3, One Eger 0.